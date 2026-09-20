Cà Mau: Khơi dậy khát vọng cống hiến từ Đại hội Thể dục thể thao

Ngày 20/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 thu hút hơn 12.000 lượt vận động viên tranh tài.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao nhận thức về vai trò của thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Với chủ đề "Khỏe để cống hiến - Đoàn kết để phát triển", Đại hội đề cao tinh thần trung thực, cao thượng và tiến bộ; qua đó khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến trong cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí và địa bàn rộng.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo Đại hội đã linh hoạt triển khai mô hình thi đấu theo cụm. Giải pháp này phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo thuận lợi để đông đảo người dân tham gia.

"Nhờ đó, Đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành với 16 cụm thi đấu, thu hút sự tham gia của 64/64 xã, phường. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh cũng tổ chức nhiều hội thao, thu hút hơn 12.000 lượt vận động viên tranh tài, qua đó tuyển chọn những gương mặt ưu tú cho kỳ Đại hội cấp tỉnh", ông Thăng nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn dấu ấn của Đại hội lần này không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức, số lượng vận động viên hay thành tích đạt được, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Giai đoạn chung kết cấp tỉnh, Đại hội quy tụ gần 1.700 vận động viên xuất sắc thuộc 22 đoàn.

Bước vào giai đoạn chung kết cấp tỉnh, Đại hội quy tụ gần 1.700 vận động viên xuất sắc thuộc 22 đoàn đến từ các địa phương, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Các vận động viên tranh tài ở 19 môn thể thao, tạo nên ngày hội thể thao sôi động, qua đó thể hiện sự phát triển sâu rộng của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở và tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.

Video: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần I năm 2026.

Đại hội là dịp để tỉnh Cà Mau đánh giá toàn diện, thực chất phong trào thể dục thể thao ở địa phương; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình.

Đây cũng là cơ hội để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các tài năng trẻ, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.