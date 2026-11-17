Chiều 17/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng thời khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia và ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà giáo lão thành và đông đảo thầy, cô giáo tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự buổi họp mặt. Ảnh Nguyên Du

Tại buổi họp mặt, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau nhìn lại những kết quả đạt được trong năm qua, đặc biệt là chương trình đầu tư nhà vệ sinh, hệ thống nước uống sạch tại các trường học.

Sau hơn một năm triển khai, tỉnh đã hoàn thành 744/744 công trình nhà vệ sinh, gồm 203 công trình xây mới và 541 công trình sửa chữa, tổng kinh phí hơn 164 tỉ đồng.

Cùng với đó, 580 hệ thống nước uống sạch học đường đã hoàn thành với kinh phí hơn 117,5 tỉ đồng. Nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp hơn 14,7 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới 26 nhà vệ sinh và 14 hệ thống nước sạch.

Việc hoàn thành các công trình thiết yếu góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe học sinh, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Đây cũng là cơ sở để các trường từng bước nâng cao chất lượng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú.

Một dấu ấn khác trong đầu tư giáo dục là dự án xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, vừa được tỉnh tổ chức khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 349 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, tập trung tại các trường THPT Ngọc Hiển, THCS - THPT Viên An, THPT Sông Đốc, THPT Thới Bình, THPT Đầm Dơi, THPT Phú Hưng, THPT Phan Ngọc Hiển, THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng bằng khen cho những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy. Ảnh Nguyên Du

Các công trình nhằm từng bước khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng học và phòng chức năng, tạo môi trường dạy học tốt hơn cho giáo viên, học sinh.

Bên cạnh những kết quả đầu tư cơ sở vật chất, buổi họp mặt là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Dịp này, 6 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, tặng Bằng khen. Trong đó, cô Nguyễn Bích Chăm, giáo viên Trường Tiểu học Thái Văn Lung, xã Nguyễn Phích được tuyên dương tại Hà Nội. Ngoài ra, 28 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại Lễ họp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của đội ngũ nhà giáo và toàn ngành Giáo dục. Ông đề nghị ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh cũng công bố quyết định thành lập, ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi nhiệm kỳ thứ nhất do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân làm Chủ tịch Hội đồng quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng các trường THPT đạt chuẩn Quốc gia tổng mức đầu tư 349 tỉ đồng. Ảnh Nguyên Du

Tại lễ ra mắt, Quỹ tiếp nhận hơn 73 tỉ đồng, gồm 20 tỉ đồng từ các thành viên Ban sáng lập và 53 tỉ đồng do doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ thông qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau. Quỹ hướng đến hỗ trợ học sinh, sinh viên hiếu học, phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh nhân tài của địa phương.