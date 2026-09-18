Cà Mau khoanh vùng, giám sát chặt các ổ dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Cảnh-TTXVN

Hiện Cà Mau vẫn còn 3 ổ dịch đang được theo dõi, giám sát chặt chẽ chưa qua 21 ngày, gồm các xã là Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ và Khánh Bình. Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, quyết tâm không để dịch lây lan diện rộng.

Thông tin từ Phòng Kinh tế xã Trần Văn Thời cho biết, hiện nay xã có tổng đàn lợn gần 4.000 con với hơn 500 hộ chăn nuôi. Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh, địa phương đã chủ động rà soát, khoanh vùng, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh theo đúng quy định; đồng thời tăng cường tần suất vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực có nguy cơ cao. Tính đến giữa tháng 9, toàn xã đã tiến hành tiêu hủy 106 con lợn của 15 hộ chăn nuôi thuộc 6 ấp, với tổng trọng lượng hơn 8,1 tấn.

Riêng tại ấp Kiểu Mẫu, xã Trần Văn Thời, đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời cấp phát thuốc sát trùng để các hộ chủ động tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Trưởng ấp Kiểu Mẫu, xã Trần Văn Thời Nguyễn Văn Cầu cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục, tái đàn khi đủ điều kiện an toàn.

Phòng Kinh tế xã Trần Văn Thời cho biết, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi địa phương phải triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó. Ngành chức năng xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đàn vật nuôi; đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng, khẩn trương khoanh vùng và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, quyết không để lây lan sang các khu vực lân cận.

Cùng với việc xử lý các ổ dịch, công tác phòng bệnh được triển khai đồng bộ ngay từ cơ sở. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe đàn lợn và thông báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện các dấu hiệu bất thường. Tại các ấp, việc rà soát, nắm bắt thực trạng chăn nuôi được tăng cường nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi mắc bệnh, kịp thời xử lý, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 16 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 88 hộ chăn nuôi, thuộc 50 khóm, ấp của 14 xã. Tổng số lợn bị chết và phải tiêu hủy là hơn 1.000 con, với tổng trọng lượng hơn 62 tấn.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo các hộ chăn nuôi duy trì nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; hạn chế người và phương tiện không cần thiết ra vào khu vực chăn nuôi, đồng thời theo dõi sát sao đàn lợn hằng ngày.

Người chăn nuôi khi phát hiện lợn có biểu hiện bệnh hoặc nghi mắc bệnh, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định; tuyệt đối không tự ý mua bán, vận chuyển lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường làm phát tán mầm bệnh./.