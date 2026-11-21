Với chủ đề “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới”, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, quy tụ nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành tôm. Đồng thời, đây được xem là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hành trình nâng tầm thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngành tôm Cà Mau từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Khẳng định thương hiệu tôm Cà Mau

Là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn, Cà Mau sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái đặc trưng. Những mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng, tôm - lúa và nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài giá trị kinh tế, con tôm còn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế của hàng trăm nghìn hộ dân, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đặc biệt, qua nhiều năm ngành tôm Cà Mau từng bước khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu, với nhiều sản phẩm được chế biến theo tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành tôm cũng đứng trước áp lực phải đổi mới phương thức sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chính vì vậy, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất cùng trao đổi giải pháp, hướng đến phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Mở rộng cơ hội phát triển ngành tôm

Điểm nhấn của Festival lần này là các hoạt động hội nghị, hội thảo và kết nối giao thương, trong đó có Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Định vị lại ngành tôm”. Đây là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành hàng.

Cà Mau sở hữu nhiều lợi thế phát triển mạnh nghề nuôi tôm.

Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu công nghệ, tham quan vùng nuôi và cơ sở chế biến cũng góp phần thúc đẩy liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị phân phối, từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín, giảm khâu trung gian và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đáng chú ý, việc giới thiệu các giải pháp khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nuôi trồng và chế biến thủy sản cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Từ quản lý môi trường ao nuôi, kiểm soát dịch bệnh đến truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, Festival còn dành không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và ẩm thực từ tôm, cua mở ra cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng…

Tạo sức hút cho du lịch vùng đất cực Nam

Cùng với các hoạt động kinh tế, Festival lần này còn mang đến nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, góp phần giới thiệu bản sắc vùng đất và con người Cà Mau. Các hoạt động như Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ II, quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua và các chương trình biểu diễn nghệ thuật tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách.

Thông qua sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch, Cà Mau kỳ vọng khai thác tốt hơn tiềm năng của các sản phẩm đặc trưng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất cực Nam với hệ sinh thái rừng ngập mặn, những vùng nuôi tôm sinh thái và nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 vì vậy không chỉ dừng lại ở một sự kiện quảng bá mà còn hướng đến mục tiêu đưa con tôm Cà Mau vươn xa, khẳng định vị thế, nâng cao giá trị trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.