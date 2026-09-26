Cà Mau khẩn trương tháo úng, chủ động ứng phó triều cường

Theo báo cáo, từ ngày 19 - 25/9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng, một số nơi kèm dông, lốc. Tổng lượng mưa tại nhiều trạm ở mức cao, trong đó Biển Bạch 466,8 mm, Lương Thế Trân 436,4 mm và Tân Tiến 409 mm. Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập cục bộ tại một số tuyến giao thông, khu dân cư, vùng sản xuất và đê bao.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đến 15 giờ ngày 25/9, khoảng 6.866 ha lúa Hè Thu bị ảnh hưởng; hơn 11.000 ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập úng nội đồng. Ngoài ra, hơn 167 ha rau màu, khoảng 224 ha chuối, cây ăn trái, cây lâu năm và khoảng 5.450 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng. Mưa dông, lốc xoáy làm 12 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 5 căn sập hoàn toàn, 7 căn tốc mái, hư hỏng.

Khoảng 150 m đê, lộ nông thôn bị sạt lở; hơn 27,6 km đường giao thông nông thôn và đê bao bị ngập từ 10 - 50 cm.

Đồng chí Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, báo cáo tình hình mưa, ngập; thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất.

Trước tình hình trên, các địa phương đang khẩn trương tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, vận hành cống, trạm bơm, gia cố bờ bao và huy động máy bơm tại các khu vực bị ngập. Đối với diện tích lúa Hè Thu đã chín bị ngập, các địa phương huy động máy gặt đập liên hợp và nhân lực để thu hoạch ngay khi điều kiện cho phép. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 72.154 ha, đạt 76,6% diện tích xuống giống.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi Cà Mau, cho biết đơn vị phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng triển khai giải pháp khắc phục, chủ động tiêu thoát nước.

Theo dự báo, từ ngày 27/9 - 3/10 có khả năng xuất hiện đợt triều cường mạnh. Trong điều kiện lượng nước sau đợt mưa lớn còn cao, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập sâu, ngập kéo dài tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước chậm.

Tại hội nghị, các sở, ngành và địa phương báo cáo tình hình, diễn biến và mức độ ảnh hưởng do mưa lớn, ngập úng; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, bảo vệ sản xuất và hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.

Qua hình thức trực tuyến, các địa phương báo cáo tình hình thiệt hại do mưa, triều cường; kết quả ứng phó, khắc phục hậu quả và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ trước mắt, đồng thời chủ động giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm sản xuất, phòng, chống thiên tai, ứng phó triều cường và hạn chế thiệt hại.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống người dân sau mưa, ngập, triều cường.

Trước mắt, các địa phương phải thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình ảnh hưởng, thiệt hại; khẩn trương tháo úng nhưng phải tính toán phù hợp với điều kiện thuỷ văn và diễn biến thời tiết. Đồng thời, rà soát khả năng thu hoạch lúa tại từng vùng, chủ động nhu cầu hỗ trợ về bơm nước, máy gặt, máy sấy và nhân lực.

Đối với khôi phục sản xuất, UBND cấp xã chủ động khảo sát bước 1; các Tổ công tác của Sở phối hợp khảo sát, đánh giá bước 2, hoàn thành trong 3 tuần, làm cơ sở xác định trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Về ứng phó triều cường đến ngày 3/10, các địa phương phải chủ động phương án, rà soát từng tình huống, kịp thời cảnh báo và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Về lâu dài, ngành nông nghiệp chủ động tính toán lịch thời vụ Thu Đông, Đông Xuân phù hợp; rà soát phương án sản xuất lúa - tôm, tôm càng xanh và nghiên cứu xã hội hoá dịch vụ bơm nước tại các khu vực thường xuyên ngập úng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó; các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, xử lý công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.