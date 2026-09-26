Cà Mau: Khẩn trương khắc phục hơn 6.800ha lúa hè thu bị ngập úng

Clip mưa lớn kéo dài ngập từ đô thị đến nông thôn. Thực hiện: TẤN THÁI

Theo Văn phòng phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, từ ngày 19-9 đến 25-9, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tổng lượng mưa tại nhiều trạm ở mức cao. Cụ thể, lượng mưa đo được tại trạm Biển Bạch 466mm, trạm Lương Thế Trân 436mm, trạm Tân Tiến 409mm, trạm Khánh An 1 333mm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Qua thống kê bước đầu, mưa lớn làm 6.860ha lúa hè thu bị ảnh hưởng, trên 11.000ha lúa tôm mới gieo sạ bị ngập úng; hơn 160ha rau màu và khoảng 224ha chuối, cây ăn trái, cây lâu năm bị ảnh hưởng; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, ảnh hưởng khoảng 5.450ha; toàn tỉnh ghi nhận 12 căn nhà bị ảnh hưởng do mưa dông, lốc xoáy (trong đó 5 căn sập hoàn toàn); trên 27km đường giao thông nông thôn và đê bao bị ngập sâu từ 10 - 50cm.

Nhà của người dân ở xã Khánh Bình bị ngập do mưa kéo dài

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tập trung vận hành các trạm bơm điện vùng ngọt hóa, mở các cống tiêu thoát nước khi triều xuống nhằm giảm ngập úng. Tại các khu vực lúa hè thu chín bị ngập, địa phương huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch ngay khi điều kiện cho phép; hỗ trợ thu hoạch thủ công tại vị trí máy không tiếp cận được.

Lúa hè thu bị ngập và đổ ngã khiến cho việc thu hoạch khó khăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu Sở NN-MT hướng dẫn các địa phương đánh giá và xác định cụ thể mức độ thiệt hại đối với các diện tích lúa tôm, lúa hè thu và diện tích nuôi trồng thủy sản để làm cơ sở hỗ trợ theo quy định (nếu đủ điều kiện). Việc hỗ trợ thiệt hại phải nhanh chóng và kịp thời để người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.