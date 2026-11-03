Cà Mau khẩn trương hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, được kết nối từ điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh đến điểm cầu các đơn vị cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là việc xác định nhu cầu nhân lực thực tế, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn liên quan kỹ thuật như biểu mẫu điện tử, mã công việc và hệ thống dữ liệu kết nối…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm nhằm triển khai Kế hoạch số 179-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu cấp tỉnh tham dự hội nghị. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đây là nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, vì phục vụ trực tiếp và lâu dài cho chính địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc giúp tỉnh Cà Mau tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương; đồng thời chọn 2 đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng toàn tỉnh.

Đồng chí cũng đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế, khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu lên hệ thống chung trước ngày 5/11/2026.