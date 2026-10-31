Cà Mau khẩn cấp ứng phó dịch não mô cầu sau khi có thêm 2 ca tử vong

Ngày 30/10, Sở Y tế Cà Mau làm việc với đoàn công tác Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở y tế để trao đổi về công tác phát hiện, điều trị, kiểm soát bệnh do não mô cầu.

Thêm 2 ca tử vong do não mô cầu tại Cà Mau

Cà Mau hiện đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do mắc não mô cầu. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 3 ca tử vong vì căn bệnh này.

- Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 46 tuổi, trú tại ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc. Bệnh nhân khởi phát triệu chứng từ ngày 20/10 với biểu hiện ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Tối hôm sau, người này yếu hai chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết rải rác toàn thân.

Sáng 22/10, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng tỉnh táo, có các mảng xuất huyết ở mặt, tay chân, ngực và bụng, được theo dõi, điều trị tại khoa truyền nhiễm.

Đến trưa 23/10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày.

- Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 33 tuổi, trú tại ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc. Bệnh nhân phát bệnh với các triệu chứng đau họng, sốt, mệt, nổi ban rải rác. Gia đình đã tự mua thuốc cho uống nhưng không đỡ.

Chiều 27/10, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng lừ đừ, da xanh, huyết áp tụt, nổi ban khắp người và được chẩn đoán bệnh não mô cầu cấp.

Khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và được điều trị tích cực bằng truyền dịch, thuốc vận mạch và kháng sinh nhưng không qua khỏi.

Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Sở Y tế Cà Mau.

Cà Mau rà soát hơn 80 người tiếp xúc với 2 ca tử vong do não mô cầu

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, qua điều tra nhiều lần, kể cả từ phía người nhà, xác định hai ca bệnh tử vong này hoàn toàn không quen biết nhau. Hiện ngành y tế Cà Mau vẫn chưa phát hiện được nguồn lây bệnh bắt nguồn từ đâu.

Để khoanh vùng và xử lý ổ dịch, ngành y tế đã rà soát 37 người tiếp xúc với bệnh nhân 46 tuổi và 50 người liên quan trường hợp 33 tuổi để triển khai uống Azithromycin dự phòng liều duy nhất. Trong nhóm tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai có 3 học sinh, đã được hướng dẫn nghỉ học, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 10 ngày.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đã phối hợp với các trạm y tế tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường, giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc.

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, hỗ trợ phòng bệnh não mô cầu tại Cà Mau

Trước tình hình bệnh não mô cầu đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn công tác giám sát, hỗ trợ địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại nơi xảy ra ca bệnh, kiểm tra tại các cơ sở điều trị bệnh và làm việc với Sở Y tế. Đoàn tập trung vào công tác đáp ứng kiểm soát bệnh do não mô cầu tại cộng đồng, trường học và tại các khu tập trung đông người.

Song song đó, đoàn kiểm tra nhấn mạnh công tác phát hiện, đáp ứng, thu dung điều trị ca bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với các cơ sở điều trị.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết "vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng hầu họng, khoảng 10-15% dân số có thể mang vi khuẩn" tại buổi làm việc với Sở Y tế Cà Mau ngày 30/10/2026.

Nhận định tình hình dịch bệnh thời gian tới còn diễn biến phức tạp, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh - PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng đề nghị Sở Y tế Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, thuốc và nâng cao năng lực chuyên môn để chẩn đoán sớm, phát hiện và điều trị ca bệnh kịp thời.

Đồng thời, cần tăng cường tập huấn kiến thức cho toàn hệ thống về dấu hiệu nhận biết sớm bệnh, thiết lập cơ chế báo cáo nhanh để xử trí, điều tra ngay các ca nghi ngờ, xử trí ban đầu và chuyển tuyến an toàn hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân cùng tham gia phòng bệnh ngay tại gia đình.

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây truyền chủ yếu qua đường tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp. Ảnh minh họa

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây truyền chủ yếu qua đường tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp từ nước bọt, dịch tiết mũi họng từ người nhiễm vi khuẩn não mô cầu, bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Bệnh não mô cầu không dễ lây lan như một số bệnh đường hô hấp khác, nhưng vẫn có thể lây truyền khi tiếp xúc gần, kéo dài với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh. Vì vậy, việc phát hiện sớm ca nghi ngờ, xử trí kịp thời và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế có ý nghĩa quan trọng.

Gia đình là nơi đầu tiên phát hiện những thay đổi bất thường về sức khỏe của trẻ. Khi trẻ sốt cao đột ngột kèm đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, mệt lả, li bì hoặc quấy khóc bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Nếu trẻ xuất hiện các chấm đỏ hoặc tím dưới da không mất màu khi ấn, tình trạng lơ mơ, khó đánh thức, co giật hoặc khó thở, cần gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức. Ảnh minh họa

Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các chấm đỏ hoặc tím dưới da không mất màu khi ấn, tình trạng lơ mơ, khó đánh thức, co giật hoặc khó thở, cần gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Phụ huynh không nên cạo gió, tự mua thuốc điều trị hoặc chờ đến ngày hôm sau mới đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu cảnh báo. Việc không có ban xuất huyết cũng không loại trừ bệnh não mô cầu, nhất là ở giai đoạn đầu. Không thể chỉ dựa vào một triệu chứng riêng lẻ để xác định bệnh; người bệnh cần được nhân viên y tế thăm khám và đánh giá toàn diện.

Để chủ động phòng, chống bệnh não mô cầu, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống; bảo đảm nhà ở, lớp học và nơi làm việc thông thoáng; vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Nên đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây, hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và thực hiện hướng dẫn phòng dịch của cơ quan y tế.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, luyện tập thể dục phù hợp và chủ động tìm hiểu về tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tối 17/10/2026 cho biết đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm B tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước; trong đó có một học sinh tử vong. Các trường hợp còn lại được điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Những trường hợp này cho thấy bệnh có thể xuất hiện thành chùm ca trong môi trường học đường, nơi các em có điều kiện tiếp xúc gần gũi. Ngay khi xác định chùm ca bệnh, các biện pháp cắt đứt lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương, gồm tổng vệ sinh khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần. Trong đó, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú) đều đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày. Đồng thời, nhằm chủ động triệt để cắt đứt chuỗi lây truyền, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.