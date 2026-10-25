Cà Mau khám sức khỏe cho hơn 2,5 triệu lượt người

Đưa bác sĩ đến tận nhà người khó đi lại

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Cà Mau đã tổ chức 4 đợt ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân.

Địa phương đang triển khai đợt cao điểm 45 ngày, từ 15/9 - 30/10, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra cơ sở khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân ở phường Tân Thành.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 2,5 triệu lượt khám sức khỏe, khám sàng lọc, tương đương khoảng 99% chỉ tiêu. Trong đó, hơn 799.700 lượt người tự đến cơ sở y tế khám bằng bảo hiểm y tế; 1.721.980 lượt người được khám sàng lọc tại trạm y tế.

Để triển khai trên diện rộng, Cà Mau huy động hệ thống y tế công lập, ngoài công lập, đồng thời tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên.

Các đơn vị tham gia gồm Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ cùng sự hỗ trợ của Sở Y tế TP.HCM.

Nguồn lực được huy động nhằm tăng cường nhân lực, trang thiết bị, hỗ trợ các trạm y tế khám lâm sàng, siêu âm và thực hiện các nội dung chuyên môn. Ngành y tế phối hợp chính quyền địa phương rà soát từng hộ, xác định người chưa được khám để vận động và bố trí lịch phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 72 của tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương không chỉ tổ chức khám cố định tại trạm y tế mà còn đưa các tổ y tế đến xóm, ấp, khu dân cư đông người, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện, hạn chế phải di chuyển xa.

"Tỉnh chỉ đạo không tập trung khám cố định tại các trạm y tế, mà ra quân đồng loạt về tận xóm, ấp, khu vực đông dân cư. Mục tiêu cốt lõi là mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện nhất, ít di chuyển nhất", ông Luân nhấn mạnh.

Ông Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành (thứ 3 từ trái sang) tại cơ sở khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân. Phường Tân Thành là một trong những địa phương đạt mục tiêu khám, chữa bệnh toàn dân.

Với những người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh mạn tính hoặc khó đi lại, một số địa phương tổ chức tổ y tế lưu động đến tận nhà.

Tại xã Hồ Thị Kỷ, dù mưa lớn, đường nông thôn trơn trượt, lực lượng y tế vẫn mang trang thiết bị đến khám cho người dân thuộc nhóm này.

Địa phương chia 11 ấp thành các cụm dân cư, kết hợp khám lưu động với khám tại nhà; người dân được đo huyết áp, siêu âm, đo điện tim, tư vấn sức khỏe và cập nhật kết quả để theo dõi lâu dài.

Tại xã Hưng Mỹ, các tổ y tế lưu động cũng đến nhà người già yếu, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp đi lại khó khăn. Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, mang theo thiết bị cần thiết để thực hiện các kỹ thuật như đo điện tim, siêu âm tại địa bàn.

Bác sĩ Phan Văn Đuốc, Phó trưởng Trạm Y tế xã Hưng Mỹ cho biết, việc khám tại nhà giúp hạn chế nguy cơ bỏ sót những người cần được chăm sóc sức khỏe.

Ở những địa bàn sông nước, việc đi lại cũng là trở ngại đối với người dân. Tại xã Đất Mới, ông Thái Văn Thành, người dân ấp Lâm Hải, cùng bà con đi vỏ lãi đến điểm khám từ sớm.

Ông cho biết dù đi lại có lúc vất vả, nhất là vào mùa nước xổ vuông, người dân vẫn sắp xếp thời gian tham gia khi được địa phương thông báo.

Nhân viên y tế khám sức khỏe tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. (Ảnh: C.H).

Xã Đất Mới sau đó hoàn thành chỉ tiêu khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ cho 17.060 người dân nhờ tổ chức khám tại trạm y tế và thành lập các tổ lưu động đến từng ấp.

Theo ông Nguyễn Tấn Lực, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, 64 trạm y tế xã, phường được chỉ đạo phối hợp chính quyền địa phương rà soát các nhóm đối tượng. Với người già yếu, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân viên y tế trực tiếp đến nhà thăm khám.

Bên cạnh khám sàng lọc, trong năm 2026, tỉnh còn tổ chức một số chương trình khám, phẫu thuật mắt miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật vá khe hở môi, vòm miệng cho người bệnh có nhu cầu, góp phần giúp người dân khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Người dân phấn khởi đi khám sức khỏe.

Từ khám sàng lọc đến quản lý, điều trị lâu dài

Song song với chương trình khám sức khỏe toàn dân, Cà Mau rà soát hiện trạng 64 trạm y tế xã, phường và 100 điểm trạm để xác định nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phương án đầu tư được chia thành 4 nhóm: 19 trạm y tế thuộc địa bàn xã biên giới biển; 10 trạm xây mới; 17 trạm cải tạo, nâng cấp, mở rộng và 18 trạm bố trí, cải tạo từ các trụ sở công dôi dư.

Ông Nguyễn Minh Luân yêu cầu ngành y tế rà soát danh mục trang thiết bị cần đầu tư, chú trọng ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực chuyên môn của tuyến cơ sở.

Tỉnh định hướng tăng cường bác sĩ về trạm y tế, đào tạo chuyên khoa và bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho nhân viên y tế tuyến xã, trong đó có các lĩnh vực xét nghiệm, điện tim.

Mục tiêu là nâng cao khả năng khám ban đầu, phát hiện bệnh, theo dõi bệnh nền và xử trí các vấn đề sức khỏe phù hợp với năng lực chuyên môn của tuyến cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Luân trao đổi với cán bộ y tế về công tác khám, chữa bệnh.

Bước sang năm 2027, công tác chăm sóc sức khỏe được định hướng chuyển từ các đợt khám sàng lọc diện rộng sang quản lý sức khỏe liên tục.

Dữ liệu khám cần được cập nhật, chuẩn hóa, từng bước kết nối với hệ thống quản lý sức khỏe cá nhân và VNeID theo quy định, tạo thuận lợi cho việc theo dõi lịch sử khám, phát hiện nguy cơ và kết nối điều trị.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, tỉnh không chỉ dừng lại ở khám sàng lọc mà hướng đến xây dựng phác đồ điều trị, quản lý bệnh nền sát với thực tế từng địa bàn; đồng thời tăng cường bác sĩ chuyên môn sâu hỗ trợ tuyến cơ sở để phát hiện và theo dõi bệnh kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế sớm hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân, thống kê tỷ lệ khám theo từng nhóm đối tượng, trong đó có cán bộ, đảng viên, làm cơ sở đánh giá và đề ra giải pháp phù hợp.

Hơn 2,5 triệu lượt khám là kết quả đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng dịch vụ y tế đến người dân. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào việc cập nhật dữ liệu, tư vấn điều trị và theo dõi những trường hợp phát hiện bệnh, qua đó phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.