Cà Mau: Khai mạc Hội thi Tiếng hát nhà giáo lần thứ I năm 2026

Hội thi thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: Bé Sáu

Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương tổ chức, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 – 24/11/2026).

Theo Ban Tổ chức, hội thi có 86 đoàn dự thi, chia thành hai bảng, mỗi bảng 43 đoàn; được tổ chức tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu. Các chương trình dự thi được dàn dựng phong phú, kết hợp hài hòa giữa tân nhạc, cổ nhạc, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Dạ Cổ Hoài Lang.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Bé Sáu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh, “Thanh âm nghề giáo” không đơn thuần là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ mà còn là hành động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, phát triển giáo dục toàn diện phải gắn liền với xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc chăm lo đời sống tinh thần, tạo không gian sáng tạo nghệ thuật cho đội ngũ nhà giáo sẽ góp phần tạo nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyên cho rằng, khi người thầy trực tiếp bước lên sân khấu, thể hiện lời ca, điệu múa, tình yêu nghề, tình cảm với học trò, mái trường và quê hương, sẽ trở thành tấm gương sinh động về sự tự tin, lòng say mê sáng tạo và ý thức hướng tới cái đẹp cho học sinh noi theo.

Các tiết mục văn nghệ được đầu tư dàn dựng công phu tại Hội thi Tiếng hát Nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026. Ảnh: Bé Sáu

Đặc biệt, việc đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Dạ Cổ Hoài Lang vào các chương trình dự thi mang ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống. Qua đó, mỗi thầy, cô giáo sẽ trở thành người truyền cảm hứng, khơi dậy trong thế hệ trẻ lòng tự hào, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ban Tổ chức kỳ vọng, sau hội thi, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng phong trào văn hóa, văn nghệ; thành lập các câu lạc bộ, tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với nét đẹp văn hóa địa phương và kết nối với nghệ nhân, nghệ sĩ để nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học.

Thông qua hội thi, ngành Giáo dục Cà Mau hướng đến xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, đồng thời phát huy vai trò của thầy, cô trong việc truyền cảm hứng, bồi đắp tình yêu quê hương và giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.