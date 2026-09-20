Cà Mau khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I với 19 môn thi đấu

Dự lễ khai mạc Đại hội, có đại diện lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Ninh Bình, An Giang...

Tỉnh Cà Mau, có ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; lãnh đạo HĐND; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội (Ảnh: T.N).

Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh thể dục thể thao có vai trò quan trọng trong nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và xây dựng con người phát triển toàn diện.

Những năm qua, Cà Mau chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao từ cơ sở, trường học, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đến khu dân cư; đồng thời quan tâm phát hiện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên có năng khiếu, hướng đến thể thao thành tích cao.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia. Nhiều môn thể thao truyền thống và hiện đại được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu và tạo môi trường rèn luyện lành mạnh.

Tiết mục văn nghệ khai từ “Trống hội, cờ hội, Lân sư rồng – Hồn thiêng Đất Việt” do tốp ca múa biểu diễn, chào mừng Đại hội (Ảnh: T.N).

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh Cà Mau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và địa bàn tổ chức còn không ít khó khăn.

Để phù hợp thực tế, Ban Chỉ đạo thống nhất tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở theo hình thức cụm. Toàn tỉnh đã tổ chức đại hội tại 16 cụm, với 64/64 xã, phường tham gia. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cũng tổ chức nhiều giải đấu, hội thao, thu hút hơn 12.000 vận động viên.

Qua các hoạt động ở cơ sở, nhiều vận động viên có thành tích nổi bật được tuyển chọn tham dự Đại hội cấp tỉnh, góp phần tạo nguồn cho thể thao thành tích cao của Cà Mau.

Gần 1.700 vận động viên tranh tài ở 19 môn

VĐV Nguyễn Quốc Toàn dẫn đầu đoàn rước đuốc của Đội Cử tạ Việt Nam; từng giành HCV SEA Games, 3 HCV trẻ châu Á, 3 HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (2022) và nhiều HCV quốc gia...(Ảnh: T.N).

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 quy tụ gần 1.700 vận động viên thuộc 22 đoàn. Các đoàn đến từ xã, phường, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn.

19 môn thể thao được tổ chức với nhiều nội dung cá nhân, đồng đội và đối kháng. Đây là dịp để các địa phương, đơn vị giao lưu, học hỏi, đồng thời đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao sau quá trình tổ chức các hoạt động tại cơ sở.

Đại hội cũng là cơ sở để ngành thể thao tiếp tục phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển, hướng đến tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống Đại hội (Ảnh: T.N).

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, hiệu quả của Đại hội không chỉ được thể hiện ở số lượng vận động viên hay thành tích thi đấu mà còn ở khả năng tạo chuyển biến về nhận thức, thúc đẩy người dân hình thành thói quen rèn luyện thể chất và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Sau Đại hội, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi; duy trì các giải đấu, phát triển câu lạc bộ và hoạt động thể thao cộng đồng, đưa phong trào rèn luyện thể thao đến gần hơn với người dân.

Theo chương trình, các môn thi đấu diễn ra tại nhà thi đấu, sân vận động và các địa điểm thể thao trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/9 đến 7/10.

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, phát biểu khai mạc (Ảnh: T.N).

Để Đại hội diễn ra an toàn, công bằng và hiệu quả, Ban Chỉ đạo yêu cầu các tiểu ban, sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng phục vụ thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, y tế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và giao thông.

Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Đại hội (Ảnh: T.N).

Câu lạc bộ Vovinam đồng diễn với các tiết mục trên nền nhạc “Nòi Giống Tiên Rồng - Lời thề Sông Núi” (Ảnh: T.N).

Công tác điều hành thi đấu được yêu cầu thực hiện khoa học, tiết kiệm, đúng điều lệ; lực lượng trọng tài bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác. Các đoàn, huấn luyện viên và vận động viên chấp hành nghiêm quy định, thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, qua đó góp phần tạo hình ảnh đẹp cho Đại hội.

Với 19 môn thi đấu diễn ra liên tục trong hơn nửa tháng, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 không chỉ là dịp tranh tài mà còn tạo không khí rèn luyện, giao lưu thể thao sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 có 19 môn thi đấu, tổ chức tại hai phường An Xuyên và Bạc Liêu, bảo đảm an toàn, đúng quy định và phù hợp thực tế.

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, đồng thời tuyển chọn vận động viên có thành tích tốt để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc cuối năm 2026.

Thời gian tới, Cà Mau tiếp tục phát huy các môn thế mạnh như vật, cử tạ, võ thuật; đẩy mạnh phong trào thể thao cơ sở, nhất là thể thao học đường, nhằm phát hiện và đào tạo năng khiếu. Đối với thể thao thành tích cao, tỉnh sẽ xây dựng lộ trình phát triển 5 năm và tầm nhìn dài hạn, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo lực lượng kế thừa, từng bước chuyên nghiệp hóa và phát triển các môn có tiềm năng.