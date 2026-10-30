Cà Mau khai mạc CamaUP'26, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ

Ngày 30/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026 (CamaUP'26) kết hợp Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. Sự kiện mang chủ đề "The New Tide - Con nước mới", thu hút hơn 1.000 lượt đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ, "con nước" từ lâu đã là nhịp sống, là phương thức thích ứng tự nhiên của người dân sông nước miền Tây. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, "con nước mới" đòi hỏi sự thích ứng chủ động hơn thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tính từ cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 800 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia. Riêng cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 (NEX 2026) thu hút 132 dự án. Dù vậy, thước đo thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp không nằm ở số lượng bài thi, mà ở số lượng sản phẩm thương mại hóa và doanh nghiệp trụ vững trên thị trường.

"Cà Mau sở hữu lợi thế lớn về tôm, cua, rừng ngập mặn, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Nhưng tài nguyên thô không tự tạo ra sức cạnh tranh. Muốn gia tăng giá trị, từng mắt xích sản xuất phải gắn liền với nghiên cứu, công nghệ giống, kiểm soát dịch bệnh, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc", ông Luân khẳng định.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 lượt đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình Đổi mới sáng tạo của tỉnh phải được cụ thể hóa bằng một chuỗi hành động xuyên suốt, từ xác định bài toán thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm đến hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm.

Để làm được điều đó, ông cho rằng, cần phát triển hạ tầng thử nghiệm, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu theo quy định, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người dân và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn các chuyên gia, nhà đầu tư hiến kế thật cụ thể: Bài toán ưu tiên, mô hình hợp tác, nguồn lực và kết quả đo lường được. Các sở, ngành cần tiếp nhận, theo đuổi đề xuất khả thi sau Diễn đàn. Chính quyền sẽ tháo gỡ điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, kết nối nguồn lực và tạo điều kiện để giải pháp có giá trị được ứng dụng.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội chia sẻ tại ngày hội.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội về việc khơi dậy giá trị văn hóa, bản sắc địa phương gắn với phát triển chuỗi sinh thái bền vững.

Theo đó, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ việc giải quyết khó khăn cụ thể của người dân như chi phí sản xuất, sinh kế ven rừng và nâng cao năng lực thực chiến cho lực lượng lao động cơ sở.

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội chia sẻ, "con nước mới" mang theo công nghệ, chuyển đổi số, sinh học và đổi mới sáng tạo. Để vươn ra biển lớn, cần mở "dây neo" tư duy, thay đổi cách tiếp cận và mở rộng góc nhìn phát triển. Đồng thời, kết nối chặt chẽ giữa người dân, chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và lực lượng trẻ khởi nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức vươn khơi.

Theo ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, thông qua CamaUP'26, tỉnh Cà Mau tiếp tục khẳng định định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Sự kiện góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, người trẻ, cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội vào quá trình phát triển địa phương. Qua sự kiện, tỉnh hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, tạo cầu nối trực tiếp giữa chính quyền, viện trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Diễn ra trong hai ngày (30 và 31/10/2026), CamaUP'26 quy tụ hơn 100 thương hiệu, gian hàng triển lãm cùng chuỗi sự kiện chuyên sâu, bao gồm: Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 - Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026); Chung kết Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 - Ca Mau Art x Tech 2026 (CAT 2026); CiNEC TalkShare "Người trẻ với sáng tạo số"; CamaUP Tech Showcase 2026; Triển lãm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - CamaUP Expo 2026.