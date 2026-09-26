Cà Mau khắc phục 6.860ha lúa hè thu bị ngập do mưa lớn kéo dài

Ngày 26.9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp trực tuyến với các sở ngành chức năng, các xã, phường về giải pháp ứng phó, khắc phục nhiều diện tích lúa hè thu, lúa - tôm, thủy sản, rau màu… bị ảnh hưởng do mưa lớn, ngập úng gây ra.

Quang cảnh cuộc họp ngày 26.9

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, từ ngày 19.9 đến 25.9, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tổng lượng mưa tại nhiều trạm ở mức cao. Cụ thể, trạm Biển Bạch lượng mưa đo được 466mm, trạm Lương Thế Trân 436mm, trạm Tân Tiến 409 mm, trạm Trí Phải 309mm...

Mưa lớn kết hợp triều cường đã làm ngập cục bộ tại một số tuyến giao thông đô thị, đường giao thông nông thôn, đê bao và vùng sản xuất. Một số khu vực trồng lúa, rau màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bị ngập, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, sản xuất và đi lại của người dân.

Nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị ngập

Thống kê bước đầu cho thấy, mưa lớn kéo dài làm 6.860ha lúa hè thu ở các xã Khánh Lâm, Khánh Bình, Đá Bạc, Tân Lộc, Khánh Hưng, Hồ Thị Kỷ bị ảnh hưởng. Trên 11.000ha lúa - tôm mới gieo sạ ở các xã Bình Thới, Nguyễn Phích, Lương Thế Trân, Khánh An… bị ngập úng. Khoảng 5.450ha nuôi trồng thủy sản ở các xã Nguyễn Phích, Trần Văn Thời, U Minh bị ngập. Ngoài ra, còn có 160ha rau màu; khoảng 224ha cây ăn trái bị ảnh hưởng.

Toàn tỉnh ghi nhận 12 căn nhà bị ảnh hưởng do mưa dông, lốc xoáy (trong đó 5 căn sập hoàn toàn). Hơn 27km đường giao thông nông thôn và đê bao bị ngập sâu từ 10 - 50cm, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động sản xuất của người dân…

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, cùng máy gặt đập liên hợp hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch những diện tích lúa chín, bị ngập nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đối với những khu vực máy móc không tiếp cận được thì hỗ trợ bà con thu hoạch bằng thủ công; đồng thời hướng dẫn phơi, sấy và kết nối tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch 72.154ha lúa, đạt 76,6% diện tích xuống giống.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ các hộ có nhà bị sập, tốc mái, di dời tài sản, gia cố tạm thời và ổn định chỗ ở. Tại khu vực sạt lở và đường bị ngập, các địa phương tổ chức cảnh báo, gia cố tạm, đảm bảo đi lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi cần tập trung vận hành các trạm bơm điện hợp lý, mở cống tiêu thoát nước khi triều xuống nhằm giảm ngập úng. Những diện tích lúa hè thu chín nhưng bị ngập thì chính quyền và hợp tác xã huy động máy gặt để thu hoạch càng sớm càng tốt. Nơi nào máy gặt không tiếp cận được thì hỗ trợ thu hoạch bằng thủ công.

Song song đó, điều chỉnh lịch xuống giống lúa - tôm phù hợp với diễn biến mưa, triều và độ mặn. Hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, quản lý tốt môi trường các ao tôm và phòng, chống dịch bệnh sau ngập lũ.

Người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau sử dụng máy bơm rút nước ra ngoài, giảm thiểu thiệt hại cho lúa hè thu

Ông Lê Văn Sử cũng yêu cầu UBND các xã cần tiếp tục theo dõi sát địa bàn; chủ động tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, bảo vệ nhà ở và sản xuất. Giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành liên quan xác định loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai; rà soát thực tế để xem xét đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khi đủ điều kiện.

Hướng dẫn các địa phương đánh giá, xác định cụ thể mức độ thiệt hại đối với diện tích lúa - tôm, lúa hè thu, diện tích nuôi trồng thủy sản, rau màu… để làm cơ sở hỗ trợ theo đúng quy định.