Cà Mau kêu gọi đầu tư khu nuôi biển hơn 5.300 tỷ đồng

Dự án được triển khai tại khu vực bãi bồi ven biển thuộc phường Hiệp Thành và các xã Đông Hải, Long Điền, Gành Hào, với tổng diện tích khoảng 5.049,6 ha, chia thành 2 khu. Trong đó, khu 1 có diện tích 625 ha, thuộc phường Hiệp Thành; khu 2 có diện tích 4.424,6 ha, thuộc các xã Đông Hải, Long Điền và Gành Hào.

Dự án định hướng hình thành khu nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao tập trung, trọng tâm là nuôi tôm theo hướng hiện đại, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu thuỷ sản có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khu vực ven biển xã Gành Hào có lợi thế phát triển nuôi nhuyễn thể như vẹm xanh, nghêu, sò theo hình thức đồng quản lý, gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ.

Bên cạnh nuôi tôm, khu vực bãi triều ven biển Cà Mau còn có lợi thế phát triển nuôi nhuyễn thể như vẹm xanh, nghêu, sò theo hình thức đồng quản lý, gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ. Đây là hướng đi nhằm khai thác hợp lý điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa phát triển sản xuất và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Việc kêu gọi đầu tư dự án nhằm cụ thể hoá Kế hoạch số 328 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo định hướng này, tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế vùng biển; từng bước chuyển từ khai thác thuỷ sản tự nhiên sang phát triển kinh tế nuôi biển bền vững, đưa nuôi biển trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đồng thời, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng gắn với thị trường ổn định, chuyển đổi nghề và cải thiện thu nhập cho ngư dân.

Hiện nghề nuôi biển tại Cà Mau còn quy mô nhỏ, chủ yếu là nuôi cá lồng bè ven chân đảo Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và nuôi nghêu tại xã Đất Mũi.

Việc thu hút đầu tư các khu nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao được kỳ vọng tạo bước chuyển về quy mô, phương thức sản xuất và hiệu quả kinh tế, tạo động lực phát triển ngành nuôi biển theo hướng hiện đại, bền vững, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của tỉnh Cà Mau./.