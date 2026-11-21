Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện “Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sáng ngày 21/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 với các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.

Đại biểu dự Lễ Khai mạc Ngày hội. Ảnh: Nguyên Du

Tham dự khai mạc Ngày hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân. Sự kiện thu hút hơn 2 ngàn lao động, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt cho biết, chính sách chăm lo, tạo việc làm cho người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên là vấn đề rất quan trọng, được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm.

Cà Mau có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội luôn là nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh cà Mau lần thứ II năm 2026. Ảnh: Nguên Du

Năm 2026, công tác giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 người, đạt 101% kế hoạch; trong đó, có hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 172% chỉ tiêu. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của Nhân dân.

Tiếp nối thành công Ngày hội việc làm lần thứ I, Ngày hội lần thứ II được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23/11/2026, với nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động, thuộc hơn 40 vị trí việc làm ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

“Ngày hội việc làm là cầu nối trực tiếp thúc đẩy cung - cầu lao động, giúp người, học sinh, sinh viên tìm việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Sự kiện còn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, thắt chặt liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm. Qua đó, ngày hội phát triển thị trường lao động bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng về các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cũng như đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài”, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt nhấn mạnh.

Sự kiện thu hút hơn 2 ngàn lượt người lao động, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: Nguyên Du

Bên cạnh Lễ khai mạc với chủ đề "Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp", ngày hội còn diễn ra chuỗi hoạt động chuyên sâu. Hoạt động tư vấn, định hướng và nâng cao nhận thức chính sách, Ngày hội sẽ giới thiệu các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài qua video, bản tin thị trường và các phiên giao dịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức các phiên hỏi - đáp trực tiếp tại gian hàng….

Bên cạnh Lễ khai mạc với chủ đề "Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp", ngày hội còn diễn ra chuỗi hoạt động hoạt động tư vấn, định hướng và nâng cao nhận thức chính sách, giới thiệu các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Nguyên Du

Ngày hội là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp tuyển dụng được lao động phù hợp, người lao động tìm được việc làm ổn định, các cơ sở đào tạo nắm bắt nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.