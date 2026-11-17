Trao tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn tại Ngày hội Văn hóa công nhân-Thanh niên năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sự kiện thu hút hơn 700 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và đoàn viên thanh niên tham dự. Đây còn là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, khẳng định văn hóa giữ vai trò nền tảng trong đời sống xã hội; việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công nhân, người lao động là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Ông Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Ghi nhận những kết quả tích cực từ các phong trào của các cấp Công đoàn và Đoàn Thanh niên thời gian qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau gửi gắm nhiều thông điệp trọng tâm đến các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (thứ 2 từ phải qua) trao Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng đoàn viên, thanh niên, công nhân hướng đến các giá trị chân-thiện-mỹ; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động lan tỏa thông tin tích cực để xây dựng không gian mạng lành mạnh.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau trao bảng tượng trưng nhà "Mái ấm Công đoàn”cho công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Lý Công Bắc mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng công đoàn kiến tạo môi trường làm việc văn minh, tiến bộ, hài hòa và ổn định, chăm lo thiết thực hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện vui chơi, học tập của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Lý Công Bắc, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau trao biểu trưng và hoa chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Riêng với đội ngũ công nhân, người lao động, đồng chí nhắn nhủ mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong sản xuất, tích cực học tập làm chủ khoa học công nghệ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và giữ gìn nếp sống, ứng xử văn minh…

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức đã tôn vinh 10 “Doanh nghiệp vì người lao động” và biểu dương 17 công nhân lao động tiêu biểu năm 2026. Dịp này, có 3 cá nhân vinh dự nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chia sẻ khó khăn với người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã vận động trao 30 suất quà (400.000 đồng/suất) cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...