Cà Mau kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp

Đại biểu tham dự Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026

Dự lễ có ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh Cà Mau cần phát huy lợi thế bản địa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực phát triển mới. Từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019 đến nay, Cà Mau ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tham gia. Riêng Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) có 132 ý tưởng, dự án. Theo ông Nguyễn Minh Luân, hiệu quả thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp không chỉ nằm ở số lượng ý tưởng mà còn ở khả năng phát triển thành sản phẩm có khách hàng, doanh nghiệp có năng lực tăng trưởng.

Với lợi thế về tôm, cua, rừng ngập mặn, kinh tế biển, năng lượng và văn hóa bản địa, Cà Mau cần kết hợp tài nguyên với tri thức, công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo để nâng cao giá trị sản phẩm. Tỉnh cũng cần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy quá trình từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm, đồng thời phát triển hạ tầng thử nghiệm và tăng cường kết nối giữa viện, trường, doanh nghiệp với các nhóm khởi nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị diễn đàn tập trung thảo luận các lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá, cơ chế và hạ tầng dùng chung để giảm chi phí, rủi ro, cũng như giải pháp kết nối nhà đầu tư, khách hàng và thị trường. Chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận các đề xuất khả thi, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và tạo điều kiện đưa sáng kiến vào thực tiễn.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ tại diễn đàn

Tại diễn đàn, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về việc phát huy giá trị văn hóa, bản sắc địa phương trong phát triển hệ sinh thái bền vững. Theo ông, đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ những vấn đề thiết thực của người dân như giảm chi phí sản xuất, phát triển sinh kế ven rừng và nâng cao năng lực cho lực lượng lao động cơ sở.

Nhấn mạnh thông điệp “Con nước mới”, ông Lê Minh Hoan cho rằng công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo sẽ mở ra những hướng phát triển mới. Để vươn xa, Cà Mau cần đổi mới tư duy, mở rộng góc nhìn và tăng cường liên kết giữa 5 nhà: người dân, chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và lực lượng trẻ khởi nghiệp.

Các mô hình trải nghiệm, demo sản phẩm trực tiếp thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của giảng viên, sinh viên Cao đẳng Cà Mau tại CamaUP Expo 2026↵

CamaUP’26 là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế và bản sắc địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác về công nghệ, đầu tư, giáo dục, du lịch sáng tạo, phát triển xanh và kinh tế số của Cà Mau. Qua đó, tỉnh hướng đến kết nối sâu rộng hơn với mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.