Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn; Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; khoảng 30 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động.

Lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên, người lao động tham dự Lễ khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt nhấn mạnh, Cà Mau có nguồn nhân lực dồi dào với hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là lợi thế quan trọng để tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các ngành thế mạnh như thuỷ sản, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Trong năm 2026, tỉnh đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm trực tuyến và 76 phiên trực tiếp, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 59.700 lao động, đạt 101% kế hoạch. Trong đó, có 1.729 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 172% chỉ tiêu kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (thứ 4 từ trái sang) và Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt trao hoa lưu niệm, cảm ơn các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng Ngày hội.

Diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/11, Ngày hội quy tụ 20 gian hàng tiêu chuẩn, được chia thành 4 phân khu: doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh; đào tạo nghề và phái cử quốc tế; điều hành và chuyển đổi số của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt tặng hoa chào mừng đại diện các Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố đến tham dự Ngày hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Yến Hoà (thứ 3 từ phải sang) và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Nhung trao hoa cảm ơn đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị đồng hành.

Tại sự kiện, các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu hơn 40 vị trí việc làm, với tổng nhu cầu tuyển dụng 7.674 chỉ tiêu ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, có 2.864 chỉ tiêu làm việc trong tỉnh, chủ yếu ở các vị trí lao động phổ thông, công nhân chế biến thuỷ sản; 4.210 chỉ tiêu tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh và 600 chỉ tiêu đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga cùng một số thị trường tiềm năng khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cùng lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội, người lao động, học sinh, sinh viên được phỏng vấn trực tiếp, tư vấn hướng nghiệp, đăng ký học nghề, tìm hiểu chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tham gia kết nối 1-1 hoặc 3 bên. Bên cạnh đó, khu vực chuyển đổi số hỗ trợ người tham dự quét mã QR tạo CV trực tuyến, tra cứu việc làm thông qua trợ lý ảo AI, tham gia minigame nhận quà. Các hoạt động giao lưu, tư vấn cũng được tổ chức vào buổi tối.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham quan, trao đổi thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại gian hàng doanh nghiệp.

Đoàn viên, thanh niên và người lao động trải nghiệm quét mã QR, tìm hiểu thông tin tuyển dụng và tham gia minigame tại các gian hàng.

Ngày hội việc làm là cầu nối trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động, học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Đồng thời, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển chọn nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Qua đó, góp phần phát triển thị trường lao động bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao nhận thức cộng đồng về các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.