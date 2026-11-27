Chương trình nhằm cụ thể hoá các nội dung hợp tác giữa hai địa phương, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội tham dự buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai địa phương.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Cà Mau tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải,

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 2 từ phải sang) và đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau (bìa phải), trao tặng lãnh đạo TP Hà Nội lá cờ Tổ quốc từng được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau.

Cà Mau cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp đối với tỉnh.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu cảm ơn và định hướng hợp tác tại chương trình.

Đồng chí Lâm Văn Bi cho biết, Cà Mau mong muốn thông qua buổi gặp gỡ để lắng nghe những đề xuất cụ thể của doanh nghiệp về điều kiện triển khai dự án, nhu cầu kết nối thị trường và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, qua đó thúc đẩy hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án, chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Những khó khăn thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Các nội dung trao đổi, ký kết tại chương trình sớm được cụ thể hoá thành hợp đồng, dự án và chương trình liên kết thiết thực. Cà Mau không chỉ mong muốn giới thiệu tiềm năng, lợi thế mà còn tìm kiếm những đối tác cùng khai thác, tạo ra giá trị mới và gắn bó lâu dài. Lãnh đạo tỉnh trân trọng mời các doanh nghiệp đến Cà Mau khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Tỉnh luôn chào đón và sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, mong muốn.

Tại chương trình, đại biểu được xem video giới thiệu về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Cà Mau. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội cũng đã chia sẻ về nhu cầu, cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Các đại biểu theo dõi video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư, kinh doanh của tỉnh Cà Mau.

Hà Nội đề xuất 4 nhóm lĩnh vực hợp tác trọng tâm, hướng đến hiệu quả thực chất

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, Hà Nội và Cà Mau là hai địa phương ở hai đầu đất nước, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình và luôn quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, phát biểu định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 22/7/2026, hai địa phương đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026 và những năm tiếp theo, xác định các lĩnh vực trọng tâm về xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hoá, du lịch, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình lần này tiếp tục cụ thể hoá những nội dung hợp tác đã thống nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho rằng hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của hai địa phương, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đề nghị tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực hợp tác trọng tâm: Thứ nhất, tăng cường kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ. Thứ ba, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực. Thứ tư, tăng cường liên kết phát triển du lịch, văn hoá và các ngành dịch vụ.

Thông tin về công tác chuẩn bị chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mời các hiệp hội và 25 doanh nghiệp Hà Nội thuộc các lĩnh vực phân phối, thương mại, năng lượng và dịch vụ tham gia gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Cà Mau.

Bà Trần Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch và Vé máy bay Nice Tourist, phát biểu tham luận tại chương trình.

Ông Trần Phú Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã thực hiện ký kết hợp tác trên 3 nhóm lĩnh vực:

Cụ thể, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội ký kết hợp tác với Sở Công Thương tỉnh Cà Mau nhằm tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội ký kết hợp tác với Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, hướng đến tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận các cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Lữ hành Hanoitourist – Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty Cổ phần Flamingo Redtour, nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến, quảng bá điểm đến và mở rộng thị trường khách du lịch.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của hai địa phương.

Các nội dung ký kết là cơ sở để các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai địa phương tiếp tục cụ thể hoá thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động hợp tác phù hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau tham quan các sản phẩm OCOP, chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ thể OCOP.

Với tinh thần kết nối, hợp tác và cùng phát triển, sự đồng hành của chính quyền, sự chủ động của các cơ quan, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đưa những định hướng, cam kết tại chương trình trở thành các dự án, hợp đồng và chương trình liên kết cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và Cà Mau trong thời gian tới./.