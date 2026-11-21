Ngày 21/11, tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 23/11, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Quang cảnh Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, địa phương hiện có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội luôn là những nhiệm vụ được tỉnh quan tâm, chú trọng.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết, thời gian qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, công tác giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 59.700 người, đạt 101% kế hoạch, trong đó, hơn 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 172% chỉ tiêu.

Theo ông Nhứt, những kết quả này góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Đặc biệt, tiếp nối thành công của lần tổ chức thứ nhất, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức với quy mô tuyển dụng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 3 ngày diễn ra, ngày hội có nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động tại 40 vị trí việc làm thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đây là cơ hội để người lao động trực tiếp tìm hiểu thông tin tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập và các chế độ đãi ngộ để lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, tay nghề và nguyện vọng.

Để hoạt động đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị các doanh nghiệp chủ động giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, công khai, minh bạch các thông tin về vị trí việc làm, điều kiện lao động, tiền lương và chế độ dành cho người lao động. Đồng thời, người lao động, đoàn viên, thanh niên cần mạnh dạn tiếp cận doanh nghiệp, chủ động trao đổi, tìm hiểu kỹ các vị trí tuyển dụng để có lựa chọn phù hợp.

Với quy mô tuyển dụng lớn và sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026, không chỉ tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm trước mắt mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội.