Cà Mau: Huy động xã hội hóa 1.421 tỷ đồng xây cầu, đường giao thông nông thôn

Ưu tiên xây dựng và nâng cấp cầu, đường giao thông địa bàn khó khăn

Ngày 6/10, ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) cho biết, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ-TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026 - 2030, qua rà soát trên địa bàn xã có 4/4 tuyến đã đăng ký cam kết thực hiện dài 6,8km (trong đó, có 1 tuyến nâng cấp mặt đường và 3 tuyến có nền đường đất đen).

Tỉnh Cà Mau quyết tâm phấn đấu phủ kín 100% bê tông hóa đường giao thông đến tận các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

"Về mặt bằng, cơ bản nền đường đất đen đảm bảo, nhận được sự đồng thuận của người dân. Đồng thời, xã đã tuyên truyền vận động hộ dân gia cố phòng ngừa sạt lở, tạo ta-luy lề ổn định, kết hợp phòng ngừa chống tràn, chống ngập tạo điều kiện phát huy hiệu quả, sử dụng ổn định, lâu dài", ông Phong chia sẻ thêm.

Còn tại xã Ninh Thạnh Lợi, có ba tuyến đường giao thông nông thôn trọng điểm vừa được khởi công xây dựng, gồm: Đường Kênh Tà Hong (ấp Kos Thum), đường bờ Đông Kênh Xã Sang và đường Kênh 9.000 (cùng thuộc ấp Cai Giảng), với tổng chiều dài hơn 5km, tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi nhấn mạnh, việc xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trở thành việc chung của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư và của từng người dân trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2030, xã Ninh Thạnh Lợi sẽ đầu tư xây dựng 41 tuyến đường nội bộ trên địa bàn, với tổng chiều dài khoảng 171km, chia thành hai giai đoạn. Nguồn vốn thực hiện được huy động từ 3 nguồn chính, gồm: Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, huy động sức dân và nguồn lực xã hội hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, mục tiêu trọng tâm là quyết tâm phủ kín 100% bê tông hóa đường giao thông đến tận các khóm, ấp và huy động khoảng 1.421 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa. Nguồn kinh phí này dùng để ưu tiên xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu, đường giao thông tại các địa bàn khó khăn, các tuyến đường huyết mạch có tính kết nối cao.

Trọng tâm của kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn thông suốt, đồng bộ và an toàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau xác định người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Do đó, Mặt trận các cấp tập trung vận động người dân tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, đóng góp ngày công, đắp nền đường và làm cống phục vụ sản xuất.

Xã Ninh Thạnh Lợi triển khai thi công tuyến đường Kênh Tà Hong (đoạn từ cầu Út Bạch đến chùa Kos Thum).

Giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch

Việc vận động đóng góp đối ứng được quán triệt thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, phù hợp với khả năng thực tế của từng hộ gia đình.

Đối với phần đóng góp đối ứng, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ nguyên tắc thực hiện theo khả năng thực tế; không cào bằng, không ép buộc, không để việc đóng góp trở thành gánh nặng đối với người dân. Trên từng tuyến đường sẽ được tổ chức các cuộc họp dân công khai để người dân "biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng".

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, để tạo sự minh bạch và thuận lợi cho công tác vận động, Mặt trận sẽ công khai toàn bộ hồ sơ công trình, bao gồm vị trí, quy mô, hiện trạng, dự toán kinh phí và nguồn vốn đối ứng.

Đồng thời, các chương trình kết nối, gặp gỡ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh sẽ được tổ chức định kỳ nhằm lan tỏa tinh thần đồng hành cùng phát triển.

Song song đó, 100% các công trình giao thông nông thôn có sự tham gia của cộng đồng hoặc sử dụng nguồn vốn xã hội hóa sẽ được công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ.

Mặt trận cấp xã sẽ củng cố và phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để kiểm tra chất lượng, tiến độ công trình, công khai tài chính, nghiệm thu bàn giao cũng như công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư.

Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng, Mặt trận các cấp cũng phối hợp thành lập và duy trì các "Tổ tự quản đường giao thông nông thôn" tại từng khóm, ấp nhằm vận động người dân phát quang cây xanh, vệ sinh mặt đường, bảo vệ kết cấu hạ tầng, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và ngăn chặn xe quá tải gây hư hỏng đường.

Việc phong trào giao thông gắn liền với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới sáng - xanh - sạch - đẹp cho các vùng quê trên địa bàn tỉnh Cà Mau.