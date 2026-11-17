Chiều 17/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt tri ân các nhà giáo, khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia và ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng 10 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư hơn 349 tỷ đồng.

Hoàn thiện hạ tầng thiết yếu trường học

Báo cáo tại buổi lễ cho thấy, sau hơn một năm triển khai, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 100% kế hoạch với 744 công trình nhà vệ sinh trường học (203 công trình xây mới, 541 công trình cải tạo, sửa chữa), tổng kinh phí thực hiện hơn 164 tỷ đồng.

Song song đó, 580 hệ thống nước uống sạch học đường cũng được đưa vào sử dụng với tổng vốn hơn 117,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp hơn 14,7 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ xây mới 26 nhà vệ sinh và 14 hệ thống nước sạch.

Việc hoàn thiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu này giúp cải thiện rõ rệt điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe học sinh vùng khó khăn, tạo tiền đề nâng cao chất lượng dạy học hai buổi/ngày và mô hình bán trú.

Cũng trong dịp này, tỉnh Cà Mau chính thức khởi công Dự án xây dựng 10 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư hơn 349 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án tập trung đầu tư tại các trường: THPT Ngọc Hiển, THPT Viên An, THPT Sông Đốc, THPT Thới Bình, THPT Nguyễn Văn Nguyễn, THPT Đầm Dơi, THPT Phú Hưng, THPT Thái Thanh Hòa, THPT Phan Ngọc Hiển, THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển. Khi hoàn thành, các dự án sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu hụt phòng học và phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cơ sở vật chất giáo dục địa phương.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao tặng Bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu.

Tri ân nhà giáo, tiếp sức nhân tài Đất Mũi

Bên cạnh dấu ấn về hạ tầng, buổi lễ là dịp tôn vinh đóng góp của đội ngũ nhà giáo tỉnh nhà. Dù chịu nhiều tác động từ đặc thù địa hình, thiên tai và biến đổi khí hậu, ngành Giáo dục Cà Mau vẫn giữ vững chất lượng đào tạo, chú trọng giáo dục vùng đồng bào dân tộc và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ghi nhận những nỗ lực này, 6 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (trong đó cô Nguyễn Bích Chăm, giáo viên Trường Tiểu học Thái Văn Lung, xã Nguyễn Phích được tuyên dương tại Hà Nội); bốn nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; ba tập thể trường học nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 28 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau biểu dương tinh thần vượt khó của toàn ngành; đồng thời đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi nhiệm kỳ thứ nhất, do ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch.

Ngay tại lễ ra mắt, Quỹ đã tiếp nhận hơn 73 tỷ đồng (gồm 20 tỷ đồng từ các thành viên Ban sáng lập và 53 tỷ đồng từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau) nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên hiếu học và bồi dưỡng nhân tài địa phương.