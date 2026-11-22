Chiều 21/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Quang cảnh hội nghị

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2026, diện tích thả nuôi tôm nước lợ ước đạt 759.566 ha, sản lượng khoảng 1,47 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,22 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế của mặt hàng này trong nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,22 tỷ USD

Bên cạnh kết quả tích cực, ngành tôm vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường quốc tế ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường.

Áp lực cạnh tranh, biến động giá cả cùng chi phí sản xuất cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, tôm là ngành kinh tế chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ dân.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, tiềm năng của ngành tôm địa phương chưa được khai thác tương xứng khi sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu vùng nuôi tập trung quy mô lớn, giá thành sản xuất cao.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, đây là những hạn chế Cà Mau đang tập trung đánh giá để có giải pháp khắc phục căn cơ, thực chất, khai thác tốt hơn lợi thế và nâng cao hiệu quả ngành hàng chủ lực.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng nhận định, sau hợp nhất, Cà Mau có cơ hội lớn để hình thành trung tâm công nghiệp tôm hiện đại. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành tôm cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng diện tích, sản lượng sang nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng nói về thước đo thực chất của tăng trưởng và phát triển bền vững ngành tôm

Theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, thước đo phát triển không chỉ là sản lượng tôm mà còn phải thể hiện ở việc giảm giá thành, cải thiện thu nhập cho người nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và vị thế tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Năm 2027, ngành tôm được định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển liên kết có hợp đồng, quản lý vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc bằng dữ liệu số.

Đây là những giải pháp quan trọng để khắc phục các điểm nghẽn trong sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, đưa ngành tôm phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.