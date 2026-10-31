Cà Mau hợp tác với Saigontourist Group phát triển du lịch

Trưa 31/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; các Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group; cùng và đơn vị thành viên của Saigontourist Group; đại diện đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác.

Theo nội dung hợp tác, hai bên tập trung nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khai thác lợi thế du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch sông nước và trải nghiệm đời sống nông, ngư nghiệp.

Trong đó, chú trọng phát huy giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ; nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo gắn với điểm địa đầu cực Nam Tổ quốc, Hòn Khoai và các khu vực ven biển.

Chương trình hợp tác hướng tới xây dựng các tour trọn gói kết nối Cà Mau với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển du lịch văn hoá, ẩm thực, sản phẩm lưu niệm; tăng cường khảo sát, quảng bá, xúc tiến và tổ chức các sự kiện văn hoá - thể thao - du lịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cam kết huy động nguồn lực phát triển du lịch Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, khẳng định sẽ huy động nguồn lực toàn hệ thống để phối hợp triển khai các nội dung đã ký kết.

Trước mắt, Tổng Công ty dự kiến mở chi nhánh tại Cà Mau, tăng cường đưa khách, đặc biệt là phân khúc khách chi tiêu cao đến địa phương; xây dựng các tour, tuyến kết nối và làm mới sản phẩm du lịch hiện có theo hướng tăng tính trải nghiệm, tạo câu chuyện riêng cho từng điểm đến.

Bên cạnh đó, Saigontourist Group sẽ hỗ trợ phát triển nền tảng dữ liệu du lịch, kết nối đặt tour/phòng; đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Cà Mau vào hệ thống khách sạn, nhà hàng thuộc Tổng Công ty; đồng thời phối hợp đào tạo, chuẩn hoá nguồn nhân lực du lịch địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu định hướng hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải khẳng định: Cà Mau sở hữu nhiều tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm ven biển, văn hoá và tâm linh độc đáo, mang giá trị riêng cần được nghiên cứu, đầu tư bài bản để hình thành sản phẩm đặc trưng, đủ sức hấp dẫn du khách.

Nhấn mạnh việc hợp tác cần đi vào thực chất, mang lại sản phẩm và kết quả cụ thể, không dừng lại ở hoạt động quảng bá thương hiệu, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải mong muốn, trước mắt Saigontourist Group phối hợp xây dựng các tour tham quan, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực và khám phá các điểm đến của Cà Mau, gắn với những sự kiện lớn của tỉnh, trong đó có Festival Tôm lần thứ II năm 2026.

Về lâu dài, hai bên cần tăng cường hợp tác đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tặng quà lưu niệm cho các Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group.

Các Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Việc ký kết hợp tác là cơ sở để Cà Mau kết nối với mạng lưới lữ hành, lưu trú và khách hàng của Saigontourist Group, mở rộng cơ hội thu hút du khách, khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, góp phần đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội đồng thành viên Saigontourist Group.