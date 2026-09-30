Cà Mau hợp tác Trường đại học Bạc Liêu phát triển nguồn nhân lực

Quang cảnh buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Cà Mau và Trường đại học Bạc Liêu. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Ngày 30/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết ghi nhớ hợp tác với Trường đại học Bạc Liêu, hướng tới mục tiêu cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học-công nghệ cho địa phương trong chặng đường mới.

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất ký kết 6 nội dung hợp tác trọng tâm bao gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu; sở hữu trí tuệ và phát triển sản phẩm địa phương; đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ sinh viên; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội nghị và truyền thông khoa học.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau và Trường đại học Bạc Liêu trao biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện các đại biểu hai bên. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Theo biên bản ghi nhớ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau sẽ chú trọng phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn sản xuất tại địa phương.

Tiến sĩ Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu (đứng) nhấn mạnh, khoa học-công nghệ là điểm nhấn trong đào tạo của nhà trường. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Trong đó, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của Cà Mau (như tôm, cua, sản phẩm OCOP).

Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau (bìa phải) phát biểu định hướng và mong muốn hợp tác đi vào thực chất. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực tập, khởi nghiệp và bồi dưỡng nhân lực khoa học-công nghệ.

Đại biểu hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm đánh dấu bước hợp tác phát triển mới giữa Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau và Trường đại học Bạc Liêu. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Nhấn mạnh về ý nghĩa của sự hợp tác, Tiến sĩ Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu chia sẻ, nhà trường luôn xác định khoa học-công nghệ là điểm nhấn cốt lõi trong công tác đào tạo.

Vì vậy, việc ký kết lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến cụ thể, hiện thực hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu để phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của địa phương.

Đại diện lãnh đạo đơn vị tiếp nhận, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhà trường. Ông kỳ vọng các nội dung trong bản ghi nhớ sẽ sớm được triển khai một cách thực chất, đi vào chiều sâu và mang lại nhiều kết quả thiết thực trong thời gian tới.