Cà Mau họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Dự buổi họp mặt có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và gần 200 đại biểu nữ là nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ; nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo không khí vui tươi tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời thông tin những kết quả nổi bật của các tầng lớp phụ nữ Cà Mau trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát biểu ôn lại truyền thống và khẳng định những đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Lê Thị Ngọc Linh nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ, nhất là những hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thời gian tới, Hội tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn, trong giai đoạn phát triển mới, phụ nữ Cà Mau tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, phát huy năng lực và tham gia nhiều hơn vào công tác lãnh đạo, quản lý. Hội LHPN các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Cà Mau, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao hoa và quà chúc mừng các đại biểu nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tặng hoa và quà chúc mừng các đại biểu nữ.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, tặng hoa và quà chúc mừng các đại biểu nữ.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tặng hoa và quà chúc mừng các đại biểu nữ.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa và quà chúc mừng các đại biểu nữ dự họp mặt.

Các đại biểu nữ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh tại buổi họp mặt.