Nhà giáo nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: QM.

Chiều 17/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) nhằm tri ân đội ngũ nhà giáo và khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Năm học 2025 – 2026 diễn ra trong bối cảnh Cà Mau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Vượt qua khó khăn, ngành GD&ĐT tỉnh giữ vững ổn định dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Đại biểu dự họp mặt

Văn nghệ chào mừng.

Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, tỉnh đã hoàn thành 4/11 chỉ tiêu đến năm 2030 và 37/52 nhiệm vụ (đạt 71%). Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập giảm 387 đầu mối (gần 52%) nhưng vẫn bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên và quyền học tập của học sinh. Các chương trình tiếp sức đến trường huy động hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi họp mặt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của toàn ngành GD&ĐT, trong đó nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là những thầy cô đang ngày đêm bám trường, bám lớp ở vùng khó khăn, vùng ven biển. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận giáo dục Cà Mau vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; chất lượng giáo dục giữa các địa bàn chưa đồng đều; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và yêu cầu đổi mới quản trị trường học sau sắp xếp vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các nhà giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Chương trình số 03 của Tỉnh ủy; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ số lượng, hợp lý cơ cấu, vững chuyên môn, giỏi năng lực số, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Ngành cần tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống quê hương, kỹ năng sống và năng lực sáng tạo; xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, nhân văn; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, tiêu cực, bạo lực học đường, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn giữ trọn vai trò, tình cảm của người thầy. Đồng thời đổi mới giáo dục nghề nghiệp và đại học gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trước hết phải chăm lo chế độ, chính sách và điều kiện làm việc để nhà giáo yên tâm cống hiến”, ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân.

3 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Cà Mau công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và đầu tư hệ thống nước uống sạch trường học; khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia với tổng mức đầu tư 349 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng công bố quyết định thành lập Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ thứ Nhất với nguồn Quỹ ban đầu hơn 73 tỷ đồng (20 tỷ đồng từ Ban sáng lập; 53 tỷ đồng từ doanh nghiệp tài trợ và vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

Ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đơn vị đồng hành Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Nhân dịp này, 4 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể trường học nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 nhà giáo tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và 28 nhà giáo nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong quản lý và giảng dạy.