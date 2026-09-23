Cà Mau: Hơn 453 tỷ đồng làm đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài

Ngày 23/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài với tổng mức đầu tư hơn 453 tỷ đồng.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt; phục vụ nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực được thuận lợi, an toàn và nhanh chóng; thu hút thêm nguồn lực mời gọi đầu tư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo nội dung quyết định, dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật cấp III với chiều dài toàn tuyến khoảng 5,6km (bao gồm cầu và cống); thiết kế theo tiêu chuẩn đường phân khu vực (TCVN 13592:2022), vận tốc thiết kế 40km/h, loại mặt đường cấp cao A2, tải trọng trục thiết kế 100kN (tương đương 10 tấn).

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Cà Mau - Đầm Dơi (tại khu vực kênh Cống Đôi) và điểm cuối kết nối vào tuyến tránh quốc lộ 1 (thuộc địa bàn phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau), tổng diện tích sử dụng đất khoảng 22,468ha.

Theo phương án thiết kế, dự án được chia làm hai đoạn: Đoạn 1 (từ đầu tuyến đến giáp cầu Rạch Nhum), chiều dài khoảng 2,4km, thực hiện nâng cấp và mở rộng trên nền đường cũ. Quy mô mặt cắt ngang hoàn thiện 1/2 theo quy hoạch rộng 15m (bao gồm mặt đường rộng 8m, vỉa hè bên trái rộng 6m và lề đường bên phải rộng 1m); Đoạn 2 (từ cuối cầu Rạch Nhum đến cuối tuyến), chiều dài khoảng 3,049km, xây dựng mới hoàn toàn. Quy mô nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m.

Bên cạnh phần đường, dự án tiến hành xây mới một đơn nguyên cầu Rạch Nhum bằng kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng HL-93, tổng chiều rộng mặt cầu 10,5m (phần xe chạy rộng 8m). Cầu được bố trí hai khoang thông thuyền kích thước (10x3)m tại nhịp 2 và nhịp 3.

Tuyến đường tránh quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, dự án xây dựng mới một cống hộp bê tông cốt thép tại Km 4+000 với khẩu độ (4,0x2,5)m và đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên đoạn 1 như: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng đèn LED ngầm hóa, trụ cấp nước chữa cháy (khoảng cách 150m/trụ) và hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 453 đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 141,9 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng, chi phí dự phòng và các chi phí khác.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 - 2029. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông tỉnh Cà Mau; đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty CP Tư vấn và Đầu tư phát triển An Giang.

UBND tỉnh Cà Mau giao UBND phường Hòa Thành được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đất đai tại khu vực dự án, ngăn chặn kịp thời các hành vi thay đổi hiện trạng đất trái quy định nhằm đảm bảo tiến độ và tối ưu hiệu quả đầu tư.