Cà Mau: Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa lớn

Nhiều diện tích lúa hè thu của nông dân tỉnh Cà Mau chìm sâu trong nước dù gần đến vụ thu hoạch. Ảnh tư liệu: Huỳnh Anh/TTXVN

Cụ thể, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19 - 27/9/2026 đã gây ngập úng cục bộ trên diện rộng tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Cà Mau. Thống kê từ ngành chức năng cho thấy, toàn tỉnh có hơn 4.500 ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện cho bà con tái thiết sản xuất, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định trích nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho 16 xã, phường gồm: Khánh Bình, Khánh Hưng, Tân Lộc, Khánh Lâm, Nguyễn Phích, Trí Phải, U Minh, Vĩnh Thanh, Đá Bạc, Hưng Mỹ, Khánh An, Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Trần Văn Thời, phường Hiệp Thành và Lý Văn Lâm.

Đón nhận thông tin về gói hỗ trợ kịp thời của tỉnh, bà con vùng chịu ảnh hưởng rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Lượm, xã Khánh Bình chia sẻ, đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 9 vừa qua khiến một phần diện tích lúa của gia đình bà bị ngập úng. Nghe tin tỉnh có quyết định hỗ trợ kinh phí, bà con ở đây ai cũng mừng.

Để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ đến tay hơn 4.700 hộ dân nhanh chóng, chính xác và đúng mục đích, UBND tỉnh Cà Mau đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan. Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo kinh phí và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm tra, thẩm định mức độ thiệt hại thực tế tại cơ sở.

Đối với chính quyền 16 xã, phường nằm trong danh sách thụ hưởng, UBND tỉnh yêu cầu phải rà soát thật kỹ lưỡng, chính xác từng đối tượng bị ảnh hưởng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay trục lợi chính sách. Việc chi trả tiền hỗ trợ phải được thực hiện trực tiếp đến tận tay các tổ chức, cá nhân và phải niêm yết công khai, minh bạch danh sách nhận tiền tại trụ sở ủy ban cũng như các khóm, ấp theo đúng quy định.

Việc triển khai nhanh chóng gói hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho hơn 4.500 ha diện tích sản xuất bị ảnh hưởng do thiên tai, thể hiện sự quan tâm sâu sát của tỉnh Cà Mau đối với đời sống sản xuất của người dân, góp phần phục hồi kinh tế và sản xuất của người dân tại các địa phương trên địa bàn.