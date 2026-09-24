Cà Mau: Hơn 2.100 mẫu sinh phẩm được thu thập phục vụ xác định danh tính liệt sỹ

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Cà Mau (đặt tại xã Hòa Bình) hiện là nơi yên nghỉ của gần 4.000 Anh hùng liệt sỹ, trong đó có gần 200 phần mộ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tiếp nối hành trình thiêng liêng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” ngày 24/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền xã Hòa Bình, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn.

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Cà Mau (đặt tại xã Hòa Bình) hiện là nơi yên nghỉ của gần 4.000 anh hùng liệt sỹ, trong đó có gần 200 phần mộ chưa xác định được danh tính. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau là nghĩa trang thứ 10 trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai công tác lấy mẫu sinh phẩm. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn mang theo hy vọng xoa dịu nỗi đau đằng đẵng của các gia đình đang ngày đêm ngóng đợi thân nhân.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương di chuyển hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Dù thời tiết những ngày qua có mưa lớn liên tục gây khó khăn cho việc di chuyển và khai quật, các lực lượng chức năng vẫn chủ động phối hợp đồng bộ từ khâu khai quật, lấy mẫu đến số hóa dữ liệu. Tất cả mẫu sinh phẩm sau khi thu thập đều được mã hóa, lưu trữ dữ liệu cẩn thận và bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao cho trung tâm giám định ADN thuộc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Thống kê từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 3.380 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến ngày 24/9/2026, trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm," các đơn vị đã khai quật trên 2.800 phần mộ, thu thập hơn 2.100 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định.

Những con số ấy chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng tất cả trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Đại tá Lê Quang Luật, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN xác định danh tính liệt sỹ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Hoạt động này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Cà Mau trong nỗ lực sớm đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương./.