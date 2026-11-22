Ngày 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Thới Bình tổ chức Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026, thu hút 107 vận động viên tham gia tranh tài. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026, thu hút 107 vận động viên đến từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, TP Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh Cà Mau đăng ký tham gia thi đấu.

Theo ban tổ chức, giải đua được tổ chức nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng sông nước Nam Bộ, đồng thời quảng bá môn thể thao giải trí gắn liền với phương tiện sinh hoạt quen thuộc của người dân miền Tây là vỏ máy Composite.

Ngoài ra, giải được tổ chức trên dòng sông Trẹm, địa danh gắn bó sâu sắc với đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân xã Thới Bình. Đây không chỉ là không gian diễn ra những màn tranh tài mà còn là dịp để giới thiệu cảnh quan sông nước, nét sinh hoạt bình dị và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất này đến với du khách.

Bên cạnh đó, ban tổ chức kỳ vọng thông qua giải đấu các vận động viên và du khách sẽ dành thời gian khám phá Thới Bình, tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương, thưởng thức các món ăn và sản vật đặc trưng, góp phần kết nối hoạt động thể thao với quảng bá du lịch.

Đặc biệt, giải đua vỏ máy Composite không chỉ tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng sông nước Nam Bộ, từng bước đưa loại hình thể thao này trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn của Cà Mau.