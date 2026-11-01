Cà Mau: Hội thi Tiếng hát Nhà giáo lần thứ I năm 2026

Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 6/11/2026. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực nhằm tôn vinh nghề dạy học, tạo sân chơi bổ ích để đội ngũ nhà giáo giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết trong ngành giáo dục.

Hội thi được chia thành 2 bảng, mỗi bảng có 43 đoàn, tổ chức tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 2/11. Trong đó, bảng A tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Cơ sở 2), phường Bạc Liêu; bảng B diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường An Xuyên.

Giáo viên Trường THPT Thới Bình tích cực tập luyện, chuẩn bị mang những lời ca, tiếng hát đến Hội thi “Thanh âm nghề giáo” năm 2026. Ảnh: Bé Sáu.

Các chương trình dự thi được xây dựng phong phú, kết hợp giữa tân nhạc, cổ nhạc, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và ca múa. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu nghề, tình thầy trò và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Điểm nhấn của hội thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là Đờn ca tài tử Nam Bộ. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời khơi dậy tình yêu nghệ thuật, quê hương, đất nước trong đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hội thi còn góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đáng chú ý, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả và thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong trường học có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và thẩm mỹ cho học sinh.

Trang phục, đạo cụ được Trường THPT Thới Bình chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho những phần trình diễn tại Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I. Ảnh: Bé Sáu.

Thông qua hội thi, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục duy trì câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; tổ chức hoạt động trải nghiệm, đưa dân ca, Đờn ca tài tử và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan văn hóa, nghệ nhân, nghệ sĩ nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và tham gia sáng tạo nghệ thuật.

Lễ bế mạc, tổng kết, công diễn và trao giải chung cho hai bảng dự kiến diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu. Chương trình sẽ công diễn 8 tiết mục tiêu biểu, tổng kết hội thi và trao giải cho các tiết mục, đoàn đạt thành tích.

Với chủ đề “Thanh âm nghề giáo”, hội thi không chỉ tạo không gian giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy, người cô. Qua đó, khẳng định vai trò của nhà trường trong nuôi dưỡng tâm hồn, bồi dưỡng nhân cách, năng lực thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.