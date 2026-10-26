Cà Mau hoàn thành sớm công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh cùng lãnh đạo UBND 64 xã, phường.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đội lâm thời Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hàng chục đợt khảo sát, tìm kiếm thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn trong tỉnh; trong đó có 6 hài cốt liệt sĩ được Đội lâm thời phối hợp với Đội K90 Cục Chính trị, Quân khu 9 quy tập.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, sau hơn 3 tháng triển khai từ 17-6-2026 đến 29-9-2026, công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đã hoàn thành. Kết quả, đã khai quật 3.458 mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, lấy được 2.559 mẫu hài cốt liệt sĩ, tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%. Tỉnh Cà Mau đã bàn giao 2.570 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (trong đó có 11/12 mẫu hài cốt liệt sĩ do đội lâm thời quy tập) cho cơ quan giám định ADN, để xác định danh tính liệt sĩ; hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh. Cà Mau cũng là tỉnh đầu tiên trên địa bàn Quân khu 9 hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu phát biểu tham luận.

Trong quá trình khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ luôn được cán bộ, chiến sĩ trong Đội lấy mẫu tiến hành thận trọng, chặt chẽ, trang nghiêm và chu đáo. Lực lượng khai quật, lấy mẫu, bàn giao mẫu bảo đảm an toàn, tuyệt đối.

Quá trình khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ luôn được cán bộ, chiến sĩ trong Đội lấy mẫu tiến hành thận trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Vũ Thăng đề nghị Bộ CHQS tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện; tập trung nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; theo dõi thông tin giám định ADN; các xã, phường tổ chức rà soát toàn diện địa bàn, chủ động phối hợp với quân sự, công an và các cơ quan chuyên môn trực tiếp vận động thu mẫu ADN, thu thập thông tin, xác minh nhân chứng và cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân và tập thể.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 40 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen tặng 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.