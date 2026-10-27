Cà Mau: Hoàn thành nâng cấp đường Trần Phú trong năm 2026

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, vào trưa ngày 27/10, đơn vị thi công Dự án nâng cấp đường Trần Phú (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đã huy động nhiều nhân sự, máy móc để triển khai thi công thảm nhựa mặt đường.

Đơn vị thi công đang triển khai nhân lực, máy móc thi công dự án tại vị trí nút giao Trần Phú - Bà Triệu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Dự án có chiều dài khoảng 1.600m, từ nút giao Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng ngay khu vực chân cầu Kim Sơn. Vị trí thi công thuộc khu vực ngã tư đèn xanh đỏ Trần Phú – Bà Triệu.

Về mặt đường, từ nút giao Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng ngay khu vực chân cầu Kim Sơn cơ bản đã được thảm bê tông nhựa nóng, đơn vị thi công đang khẩn trương cải tạo vỉa hè hai bên tuyến, sơn kẻ đường, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tuyến, góp phần chỉnh trang đô thị.

Đồng thời, đơn vị thi công đã cải tạo hệ thống thoát nước bằng cách nạo vét ống cống và hố ga toàn tuyến, nâng cao khả năng tiêu, thoát nước, hạn chế ngập úng cho khu vực đô thị.

Theo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu, trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, phối hợp với tư vấn giám sát và đơn vị thi công để đảm bảo chất lượng công trình, cũng như đảm bảo kỹ thuật và an toàn giao thông trong quá trình thực hiện dự án.

Mặt đường thuộc phạm vi dự án cơ bản đã được thảm bê tông nhựa nóng, đảm bảo lưu thông, đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục còn lại của dự án, tạo mỹ quan đô thị.

Liên quan đến Dự án nâng cấp đường Trần Phú, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Trần Phú (phường Bạc Liêu).

Theo nội dung quyết định, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ 42,6 tỷ đồng lên hơn 52,1 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn cũng được bổ sung. Thay vì sử dụng hoàn toàn nguồn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 như phê duyệt ban đầu, nay dự án sẽ được phân bổ kết hợp từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của cả hai giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện dự án cũng được điều chỉnh. Thời gian chuẩn bị đầu tư và hoàn thành dự án được kéo dài đến năm 2026 (thay vì hoàn thành trong giai đoạn 2022 - 2025 như quy định tại Quyết định số 06/QĐ-UBND).

Các nội dung khác trong chủ trương đầu tư như mục tiêu, phạm vi, quy mô đầu tư, nhóm dự án và địa điểm thực hiện giữ nguyên, tiếp tục tuân thủ theo các quyết định đã ban hành trước đó của UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đây là tuyến giao thông đô thị quan trọng, có vai trò kết nối và phục vụ sinh hoạt, đi lại của người dân trong và ngoài tỉnh vào khu vực trung tâm của thành phố Bạc Liêu trước đây và nay là trung tâm phường Bạc Liêu. Gói thầu xây lắp được khởi công ngày 20/9/2025.