Cà Mau hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm nhất Quân khu 9

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu và các địa phương trên địa bàn đã tìm kiếm, quy tập được 1.132 HCLS trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, đạt 78,06% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có 768 HCLS được quy tập trong nước và 364 HCLS tại Campuchia; xác định được danh tính 6 liệt sĩ.

Kết quả này góp phần đưa công tác tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2026 đạt 125,77% chỉ tiêu, tạo tiền đề triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 của Chiến dịch. Riêng tỉnh Cà Mau đã tìm kiếm, quy tập được 15/80 HCLS, đạt 18,75% chỉ tiêu Chiến dịch và 30% chỉ tiêu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cho biết, địa hình Cà Mau thấp, trũng, chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị.

Một trong những kết quả nổi bật của Chiến dịch là Quân khu 9 và các địa phương đã hoàn thành việc rà soát, lấy mẫu sinh phẩm tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 41.231 mộ được rà soát. Trong đó, có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 77,52%. Đến nay, đã bàn giao 32.010 mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN, trong đó có 47 mẫu được lấy từ các mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin được đẩy mạnh, với hơn 500 thông tin có giá trị được tiếp nhận, xác minh, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Đáng chú ý, Cà Mau là địa phương hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm sớm nhất trên địa bàn Quân khu 9, vào ngày 30/9/2026; đồng thời bàn giao các mẫu sinh phẩm bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với Quân khu 9 và các địa phương vận chuyển mẫu sinh phẩm HCLS tập trung ngày 5/10/2026.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, thực hiện biên bản thoả thuận giữa Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia, Ban Chỉ đạo Quân khu cùng Ban Chỉ đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã tổ chức nhiều đoàn công tác sang Campuchia thăm, chúc Tết và ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS giai đoạn XXVI (mùa khô 2026–2027). Các đội chuyên trách K90, K91, K92 và K93 cũng được triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thừa uỷ quyền của Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ, các đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Quân khu Đặc biệt, Quân khu 3 và Ban Chuyên trách 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nhằm phục vụ công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS.

Công tác vận động quần chúng tại các địa bàn có lực lượng làm nhiệm vụ tại Campuchia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các đơn vị đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người; thăm hỏi, tặng hơn 3.000 suất quà nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ Chi khu Quân sự các huyện Ba Phnum, Mê Sang và Kanh Chrich, tỉnh Prey Veng, xây dựng một phần doanh trại.

Những hoạt động này góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa quân đội, chính quyền và Nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để các đội tìm kiếm, quy tập thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Quân khu 9 trao Bằng khen cho tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đội lấy mẫu thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 đã đạt kết quả tích cực. Tiêu biểu có Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ; Đội K90 thuộc Cục Chính trị Quân khu; Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; các Đội K92, K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; các đội tìm kiếm, quy tập lâm thời của TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ, đội lấy mẫu của 5 tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, Quân khu và 5 tỉnh, thành phố đã kịp thời biểu dương, khen thưởng 157 tập thể và 647 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong đó, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 5 tập thể và 10 cá nhân.

Ngoài ra, Quân khu đề nghị tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân; UBND các tỉnh, thành phố tặng Bằng khen cho 82 tập thể và 253 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tặng Giấy khen cho 47 tập thể và 359 cá nhân. Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau được Ban Chỉ đạo Quân khu tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

Năm 2027, Ban Chỉ đạo Quân khu tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước; đẩy nhanh công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Quân khu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu quy tập 1.450 HCLS trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2027).