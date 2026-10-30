Cà Mau hoàn thành khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho 99,2% người dân

Dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các cục thuộc Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các đơn vị hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 72; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương và trạm y tế các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 5 đợt ra quân, đến thời điểm này, toàn tỉnh Cà Mau đã có trên 2.132.900/2.150.100 người được khám sức khoẻ định kỳ, đạt 99,2% số người thuộc diện quản lý. Số người đã được cập nhật Sổ sức khoẻ điện tử là 1.478.240 người, đạt trên 69% tổng số người đã khám.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 72, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành y tế trong tỉnh, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, góp phần giúp Cà Mau nhanh chóng hoàn thành công tác khám sức khoẻ định kỳ cho toàn dân.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị.

Đây là hoạt động hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyển dịch mạnh mẽ tư duy từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh” cho người dân. Theo mục tiêu đề ra, từ năm 2026, người dân được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được cập nhật Sổ sức khoẻ điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ngoài công bố kết quả khám sức khoẻ định kỳ cho toàn dân, hội nghị còn nghe tham luận của nhiều đại biểu đến từ các xã, phường và bệnh viện trong, ngoài tỉnh, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai đợt khám sức khoẻ lần này.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng uỷ xã Đất Mới chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Xã Đất Mới là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành khám sức khoẻ cho 100% người dân. Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Để đạt kết quả này, Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung 3 vấn đề lớn: Một là tiến hành rà soát đúng, đầy đủ người dân trong dịp khám sức khoẻ; thứ hai là phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng địa bàn dân cư; thứ ba là thường xuyên kiểm tra về tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn còn vướng phải, nhất là quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành y tế địa phương hoàn thành công tác khám sàng lọc đúng theo chỉ tiêu đề ra”.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao kết quả khám sức khoẻ định kỳ của tỉnh Cà Mau trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục tập trung cập nhật, làm sạch dữ liệu hồ sơ điện tử và nâng cao chất lượng chuyên môn.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh cần duy trì công tác khám, chữa bệnh tại các khu vực còn khó khăn, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong khám sàng lọc, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị này, Ban Chỉ đạo đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể và 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác khám sức khoẻ toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác khám sức khoẻ toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác khám sức khoẻ toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác khám sức khoẻ toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác khám sức khoẻ toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.