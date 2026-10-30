Cà Mau: Hoàn thành khắc phục cây cầu bị sà lan va chạm

Theo đó, sau hơn 3 giờ thi công, từ 5 giờ sáng đến hơn 8 giờ sáng nay, với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.

Theo phương án thi công, sà lan được điều chỉnh độ nổi bằng cách bơm nước vào khoang chứa để hạ thấp thân sà lan, sau đó hệ thống trụ nâng được đưa vào gầm, khi đã cố định nước sẽ được bơm ra để sà lan nổi dần và đẩy dầm cầu lên. Trước khi tiến hành căn chỉnh nhịp cầu, đơn vị thi công thực hiện tháo dỡ khe co giãn mặt cầu, đưa sà lan và tàu kéo, đẩy để nâng và dịch chuyển dầm cầu.

Theo đơn vị chức năng, phương án tiến hành là sau khi sà lan được định vị và neo giữ ổn định, nước được bơm ra ngoài để sà lan nổi dần, kết hợp với hệ thống thanh thép chịu lực nhằm nâng nhịp cầu lên, sau đó tàu kéo và đẩy tham gia vào quá trình kéo đẩy để dịch chuyển dầm cầu lại vị trí ban đầu. Để bảo đảm an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức điều tiết, tạm thời ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực cầu chữ S. Phạm vi kiểm soát được bố trí cách cầu khoảng 200 m về phía hạ lưu và 300 m về phía thượng lưu.

Trong quá trình thi công, đông đảo người dân sinh sống hai bên bờ cầu tập trung theo dõi việc căn chỉnh nhịp cầu trở lại vị trí ban đầu.

Trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 26/10, một sà lan chở cần cẩu, vật tư công trình khi lưu thông qua cầu Nông Sản thực phẩm (xã Đầm Dơi), chiếc cần cẩu trên sà lan đã va chạm mạnh vào nhịp cầu. làm cho nhịp giữa cầu Nông Sản thực phẩm bị xô lệch khoảng khoảng 70cm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng UBND xã Đầm Dơi có mặt để xử lý, phong tỏa hiện trường, cảnh báo giao thông qua lại cả đường bộ và đường thủy.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi, hiện cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng đang kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tổ chức thử tải cầu. Nếu kết quả kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn khai thác, địa phương sẽ quyết định thời điểm đưa cầu trở lại khai thác phục vụ người dân.

Cầu Nông sản thực phẩm (Cầu chữ S) bắc ngang sông Đầm Dơi là cây cầu quan trọng nối khu vực chợ xã Đầm Dơi với bệnh viện đa khoa, khu vực buôn bán tại trung tâm xã Đầm Dơi. Việc sớm khắc phục cây cầu để đưa vào lưu thông trở lại sẽ giúp người dân đi lại giao thương hàng hóa thuận tiện hơn.