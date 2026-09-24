Cà Mau hoàn thành điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành điều tra đối với 1.249 cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 198 đơn vị cấp tỉnh và 1.051 đơn vị cấp xã. Trong đó, có 342 phiếu cơ sở hành chính và 907 phiếu đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 100% kế hoạch.

Ông Trần Bửu Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thông qua báo cáo tình hình tổ chức, chỉ đạo thực hiện phương án điều tra và kết quả điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Trong quá trình thu thập thông tin, Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực thường xuyên theo dõi tiến độ trên hệ thống; tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh và đôn đốc các đơn vị hoàn thiện phiếu điều tra, hồ sơ minh chứng.

Đối với những nội dung chưa thống nhất, các đơn vị được yêu cầu rà soát, đối chiếu với hồ sơ về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính, tài sản, kết quả hoạt động và các tài liệu liên quan trước khi gửi duyệt, nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Qua đó, các đơn vị trao đổi, giải trình, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo biên bản nghiệm thu.

Tại buổi làm việc, Đoàn nghiệm thu phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra, đối chiếu trực tiếp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu trên hệ thống và xác minh số liệu đối với một số đơn vị được chọn.

Thành viên Đoàn nghiệm thu cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương đóng góp ý kiến, hoàn thiện kết quả điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Phương ghi nhận, đánh giá kết quả triển khai cuộc điều tra của tỉnh Cà Mau; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến chất lượng dữ liệu và tiến độ hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trao đổi và hướng dẫn điều chỉnh các nội dung liên quan, Đoàn nghiệm thu cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục hoàn chỉnh kết quả điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh theo các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn.

Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, phát biểu tại buổi làm việc.

Việc hoàn thành 100% kế hoạch điều tra là cơ sở quan trọng để tỉnh Cà Mau hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ công tác tổng hợp, phân tích và quản lý nhà nước trong thời gian tới./.