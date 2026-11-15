Cà Mau hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng tiếp sức nông dân khôi phục sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ảnh hưởng tại xã Khánh Hưng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo ông Lê Văn Sử, việc triển khai nhanh chóng gói hỗ trợ thể hiện sự quan tâm sâu sát, kịp thời của chính quyền tỉnh Cà Mau đối với nông dân. Nguồn lực này không chỉ giúp bà con vơi bớt gánh nặng sau thiên tai mà còn tạo đà thúc đẩy phục hồi kinh tế nông nghiệp tại các địa phương.

Như Báo Nhân Dân đã phản ánh, từ ngày 19-27/9, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở Cà Mau. Qua thống kê, thiên tai làm hơn 4.500ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng, cùng hàng trăm ha rau màu, diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến sinh kế người dân.

Đồng lúa của nhà nông xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu do mưa lớn cục bộ vào cuối tháng 9/2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhằm chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện cho nhà nông sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trích nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ 16 xã, phường chịu ảnh hưởng.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ người dân gặt lúa bị ngập úng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Danh sách nhà nông các đơn vị cấp xã được hỗ trợ lần này, gồm: Khánh Bình, Khánh Hưng, Tân Lộc, Khánh Lâm, Nguyễn Phích, Trí Phải, U Minh, Vĩnh Thanh, Đá Bạc, Hưng Mỹ, Khánh An, Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Trần Văn Thời, phường Hiệp Thành và phường Lý Văn Lâm.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra công tác thu hoạch lúa hè thu của người dân vùng ngập úng xã Khánh Hưng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để bảo đảm nguồn vốn đến tay hơn 4.700 hộ dân một cách nhanh chóng, chính xác và đúng mục đích, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo kinh phí, đồng thời hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn chặt chẽ, đúng quy định hiện hành.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng dầm mình trên đồng ruộng ngập úng, dốc toàn lực hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm tra, thẩm định mức độ thiệt hại thực tế tại cơ sở.

Nhiều phương tiện như xuồng, vỏ lãi được trưng dụng tối đa để vận chuyển lúa thu hoạch từ giữa cánh đồng ngập nước ở ấp Nhà Máy B (xã Khánh Hưng) về nơi khô ráo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với chính quyền 16 đơn vị xã, phường có người dân thụ hưởng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải rà soát thật kỹ lưỡng, chính xác từng đối tượng bị thiệt hại, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc trục lợi chính sách.

Cùng với đó, việc chi trả tiền hỗ trợ phải được tổ chức trực tiếp đến tận tay các tổ chức, cá nhân. Danh sách nhận tiền bắt buộc phải niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cũng như tại các khóm, ấp theo đúng quy định.