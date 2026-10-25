Cà Mau hỗ trợ cụ bà đi lạc về lại Cần Thơ đoàn tụ gia đình

Đại diện Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) bàn giao bà H.T.T. cùng phương tiện cho người thân đưa về gia đình an toàn. (Ảnh do Công an xã Vĩnh Mỹ cung cấp)

Trước đó, chiều tối 19/10, nhận tin báo từ người dân về việc một phụ nữ cao tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang và không nhớ đường về tại khu vực ấp An Nghiệp, lực lượng Công an xã Vĩnh Mỹ đã nhanh chóng tiếp cận.

Cán bộ, chiến sĩ đã đưa bà về trụ sở để chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ và khẩn trương xác minh nhân thân. Qua tra cứu dữ liệu và trao đổi thông tin, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ là bà H.T.T. (66 tuổi, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ).

Bà T. tự đạp xe rời khỏi nhà từ ngày 17/10. Do tuổi cao và trí nhớ kém, bà mất phương hướng, đạp xe liên tục qua nhiều địa bàn trong 3 ngày đêm trước khi đến khu vực xã Vĩnh Mỹ. Trong những ngày lang thang, bà phải xin nước uống, thức ăn và ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước mái che của nhiều cửa hàng tiện lợi.

Sau khi liên hệ thành công với gia đình, Công an xã Vĩnh Mỹ đã làm thủ tục bàn giao bà T. cho người thân đưa về nhà an toàn.

Theo chia sẻ từ đại diện gia đình bà T, khi hay người thân đi lạc đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày liền. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự chăm sóc chu đáo của lực lượng công an cơ sở, gia đình bà T. đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến tập thể Công an xã Vĩnh Mỹ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi, trí nhớ suy giảm nên chuẩn bị thẻ thông tin cá nhân (ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người thân) cho người già mang theo bên mình để thuận tiện hỗ trợ khi gặp tình huống tương tự.