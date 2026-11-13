Cà Mau hỗ trợ các hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Ngày 13/11, tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI đã thống nhất thông qua 8 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý để các ngành chức năng phân bổ, sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Một trong những Nghị quyết quan trọng được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp là Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về "bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua một số tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà khá lớn, với số giờ nắng trung bình khoảng 2.200 - 2.700 giờ/năm, cường độ bức xạ mặt trời trên 4,8 kWh/m2/ngày; diện tích mái nhà tại các khu, cụm công nghiệp, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, công sở và nhà ở dân cư còn nhiều dư địa khai thác. Theo Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025 - 2030 là 117 MW. Do đó, việc UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, quy định của Luật Điện lực, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế của tỉnh; qua đó, khuyến khích người dân tham gia phát triển năng lượng sạch, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng tại địa phương.

Theo Nghị quyết, hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Điều kiện là hệ thống điện mặt trời có tổng công suất định mức của các tấm quang điện được lắp đặt từ 03 kWp trở lên và có hệ thống lưu trữ điện. Việc đầu tư lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời phải đáp ứng các quy định của pháp luật về phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và các quy định của pháp luật có liên quan. Hệ thống điện mặt trời đã hoàn thành lắp đặt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành không được hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện là hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sẽ được hỗ trợ với mức 3.000.000 đồng/hộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tại chương trình kỳ họp. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Tính đến cuối tháng 12/2020, trên địa bàn tỉnh có 2.842 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là 309.830 kWp, trong đó hệ thống điện mặt trời mái nhà của hộ dân là 2.317 hệ thống với tổng công suất 33.542 kWp. Từ tháng 10/2024 đến nay, toàn tỉnh có thêm 406 hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; trong đó có 316 hộ có lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Trên cơ sở kết quả lắp đặt điện mặt trời mái nhà thời gian qua, Cà Mau dự kiến số lượng gia đình được hỗ trợ mỗi năm khoảng 5.000 hộ với nhu cầu kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Ngời, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Dư Minh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do nhận nhiệm vụ khác; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đoàn Việt Khoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xác định rõ những chỉ tiêu còn đạt thấp, nhiệm vụ còn chậm tiến độ để tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra. Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh…; trong đó xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, đôn đốc triển khai để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.