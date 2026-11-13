Cà Mau: Hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà

Ngày 13/11, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 dự thảo nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI.

Trong đó, đáng chú ý là HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đối tượng được hưởng chính sách là các hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh.

Để nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, người dân cần đáp ứng đồng thời các điều kiện: nhà ở nơi lắp đặt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình; hệ thống điện mặt trời có tổng công suất định mức từ 3kWp trở lên và có hệ thống lưu trữ điện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Chính sách này không áp dụng hồi tố đối với các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện chính sách này do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Ngời, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc); ông Dư Minh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau).

Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đoàn Việt Khoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.