Cà Mau: Hiệp đồng tuyên truyền, chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người

Trong hai ngày 11 và 12/10, tại phường Bạc Liêu và phường Giá Rai, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Văn phòng Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan tổ chức hai buổi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham dự.

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại phường Giá Rai và phường Bạc Liêu (Ảnh: H.Đ).

Nhận diện thủ đoạn, nâng cao cảnh giác

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời thông tin về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Trong đó, đáng chú ý là việc lợi dụng hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, việc cho, nhận con nuôi, nhu cầu hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người hoặc hoạt động khai thác thủy sản để thực hiện hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động.

Thông qua phân tích các vụ việc thực tế, người tham dự được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu nghi vấn, nhất là các lời mời chào việc làm thu nhập cao nhưng không rõ địa chỉ, điều kiện tuyển dụng; lời hứa đưa đi làm ăn ở nước ngoài hoặc địa phương khác nhưng thiếu thông tin xác thực. Các báo cáo viên cũng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo dựng lòng tin, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân. Đây là nguy cơ đáng lưu ý đối với thanh thiếu niên có nhu cầu tìm việc, cải thiện thu nhập nhưng chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ.

Thiếu tá Phạm Văn Út Chính - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm mua bán người (Ảnh: H.Đ).

Thiếu tá Phạm Văn Út Chính - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Qua công tác điều tra, giải quyết các vụ án, có thể thấy các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu tìm việc làm, tâm lý nhẹ dạ, cả tin của nạn nhân để dụ dỗ, lừa gạt bằng những lời hứa hẹn về công việc có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt. Một số đối tượng còn chủ động làm quen, tạo dựng tình cảm, lòng tin qua mạng xã hội, sau đó đưa nạn nhân đến nơi khác để khống chế, bóc lột sức lao động hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật”.

Bên cạnh lực lượng Công an, đại diện các cơ quan chuyên môn cũng trực tiếp cung cấp kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa. Ông Trần Hoàng Lộc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người. Đại diện Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Y tế thông tin về các biện pháp phòng ngừa, chính sách hỗ trợ và quyền lợi của nạn nhân khi giải quyết các vụ việc liên quan,...

Ông Trần Hoàng Lộc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người (Ảnh: H.Đ).

Chương trình đồng thời giới thiệu các mô hình phối hợp giữa tổ chức Đoàn Thanh niên với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung tập trung vào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh xâm hại, bạo lực, tệ nạn xã hội và những tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Các hoạt động chiếu phim tư liệu, giao lưu, giải đáp tình huống thực tế và phát tờ rơi được tổ chức nhằm giúp người tham dự tiếp cận thông tin trực quan, dễ hiểu, qua đó nhận biết rõ hơn những nguy cơ có thể dẫn đến bị mua bán, bóc lột sức lao động.

Phát huy vai trò cộng đồng trong phòng ngừa

Đánh giá cao tính thiết thực của chương trình, bà Nguyễn Thị Bích (ngụ Khóm Phong Tân, phường Láng Tròn) chia sẻ: “Những thông tin được cơ quan chức năng cung cấp rất thiết thực, giúp tôi hiểu rõ hơn về thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là việc lợi dụng mạng xã hội và những lời hứa hẹn việc làm có thu nhập cao để lừa gạt. Tôi sẽ chia sẻ lại với người thân, bà con xung quanh để mọi người cùng nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân”.

Học sinh các điểm trường trên địa bàn tỉnh tích cực tìm hiểu các quy định pháp luật và phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người (Ảnh: H.Đ).

Em Trần Đoàn Anh Khoa (học sinh lớp 10X11, Trường THPT Giá Rai) cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, em biết thêm nhiều thủ đoạn mà trước đây mình chưa chú ý, nhất là việc người lạ làm quen, tạo lòng tin qua mạng xã hội rồi dụ dỗ gặp mặt hoặc đi làm xa. Em hiểu rằng cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, không tùy tiện tin theo lời mời gọi trên mạng và phải báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường”.

Thực tế cho thấy, tội phạm mua bán người có thể bắt đầu từ những lời dụ dỗ tưởng chừng vô hại, đánh vào nhu cầu tìm việc làm, hoàn cảnh khó khăn hoặc tâm lý nhẹ dạ, cả tin. Vì vậy, bên cạnh việc đấu tranh, xử lý tội phạm, công tác phòng ngừa cần được triển khai thường xuyên, gắn với phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ cho từng nhóm đối tượng có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm từ sớm.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống mua bán người, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Trung tá Hoàng Nam Dương - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau, đại diện Ban Tổ chức, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người (Ảnh: H.Đ).

Tại chương trình, Trung tá Hoàng Nam Dương - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau, đại diện Ban Tổ chức, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực chia sẻ kiến thức phòng ngừa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Người dân có thể liên hệ Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111 để phản ánh thông tin hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Với sự phối hợp đồng bộ của lực lượng chức năng, các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, cùng sự chủ động của mỗi người dân, công tác phòng, chống mua bán người sẽ từng bước được nâng cao hiệu quả, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, bảo vệ an toàn cho người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.