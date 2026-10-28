Cà Mau: Hạn chế giao thông thủy để sửa chữa cầu bị sà lan tông lệch nhịp giữa

UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vừa thông báo hạn chế giao thông thủy nội địa trên tuyến sông Đầm Dơi, tại khu vực thi công sửa chữa cầu Nông Sản Thực Phẩm. Đây là cây cầu bị sà lan va chạm, gây lệch nhịp giữa xảy ra vào chiều 26/10.

Cầu Nông Sản Thực Phẩm bắc qua sông Đầm Dơi (nối địa bàn ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Theo nội dung thông báo, phạm vi hạn chế giao thông thủy kéo dài khoảng 200m về phía hạ lưu và 300m về phía thượng lưu (tính từ công trình đang thi công). Thời gian áp dụng từ 5h - 17h ngày 30/10.

Trong thời gian đơn vị thi công sửa chữa cầu, UBND xã Đầm Dơi đề nghị các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

Đồng thời, các phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong quá trình lưu thông.

Theo phương án điều tiết khống chế đảm bảo giao thông trên đường thủy nội địa của đơn vị lập phương án, trong quá trình thi công sửa chữa cầu Nông Sản Thực Phẩm thì thuyền trưởng, thuyền viên, thủy thủ các phương tiện tham gia điều tiết giao thông phải quản lý, vận hành và phân công ca trực để đảm bảo phương tiện hoạt động 24/24h và tuân thủ điều động của chỉ huy.

Hiện trường sà lan va chạm vào cầu Nông Sản Thực Phẩm, khiến nhịp giữa cầu bị lệch một góc khoảng 70cm.

Công trình sẽ được lắp dựng hàng rào tạm và hệ thống chắn bụi bao quanh công trình; ngắt toàn bộ các nguồn và thiết bị cấp điện, khí đốt, nước... và nguồn cấp khác cho công trình được sửa chữa.

Đồng thời, chuẩn bị sà lan có sức đẩy nổi từ 646 tấn trở lên, tàu kéo đầy có lực kéo/lực đẩy 2.900 (kG)/TTTP, dây neo, gối cao su... và thiết bị thi công khác phục vụ cho công việc sửa chữa. Chờ khi nước thủy triều dâng cao, sà lan nổi lên kết hợp với kích thủy lực nâng hệ dầm sàn, cầu đến cao độ sửa chữa, tàu kéo đẩy sà lan đưa hệ dầm sàn, cầu vào vị trí sửa chữa, kiểm tra các gối cao su và thay thế hư hỏng (nếu có).

Theo thông tin từ địa phương, chủ phương tiện tàu kéo và sà lan đã thống nhất với các giải pháp xử lý do đoàn công tác đề xuất, đồng thời cam kết khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Chủ phương tiện cũng cam kết chi trả các chi phí liên quan đến việc lập phương án, xây dựng giải pháp thi công và tổ chức khắc phục sự cố.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 26/10, ông T.V.S, thuyền trưởng tàu kéo sà lan mang số hiệu VR09029320 thuộc Công ty T.H, điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến sông Đầm Dơi. Khi đến khu vực cầu Nông Sản Thực Phẩm, thiết bị chở trên sà lan vướng vào gầm cầu, khiến nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu.