Cà Mau gỡ khó đẩy nhanh giải ngân vốn khoa học, công nghệ

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau với các đơn vị chức năng tỉnh về tiến độ giải ngân nguồn vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngày 13/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm đánh giá tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong giải ngân nguồn vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, trong năm 2026, tỉnh được giao tổng nguồn vốn hơn 841 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Trần Thị Cẩm Hằng (đứng) báo cáo tình hình giải ngân nguồn kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong đó, nguồn vốn đầu tư công chiếm hơn 408 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân được hơn 83,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 20,43%; nguồn kinh phí thường xuyên là 433 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 155,88 tỷ đồng, đạt 36%.

Với nguồn vốn đầu tư công, Cà Mau đã phân bổ cho 7 dự án (gồm 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 5 dự án mới năm 2026). Đến nay đã có 2 dự án hoàn thành, 5 dự án đang trong giai đoạn ký kết hợp đồng và triển khai các gói thầu chính.

Ngoài ra, Cà Mau còn có 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đang thực hiện các bước chuẩn bị, và 1 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các sở, ngành Cà Mau liên quan giải ngân vốn đầu tư công khoa học, công nghệ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên tại địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm chặt chẽ về chất lượng và hiệu quả sử dụng sau đầu tư.

Đối với các gói thầu đang triển khai, các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, thường xuyên kiểm tra tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng trang thiết bị. Riêng các dự án số hóa tài liệu, đồng chí Phó Bí thư lưu ý phải rà soát kỹ hồ sơ trước khi thực hiện, bảo đảm dữ liệu sau số hóa chính xác, thống nhất và có khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả trong thực tế.

Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc cho năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo các sở, ngành trong tỉnh chủ động xây dựng danh mục, hoàn thiện sớm thủ tục đầu tư cho các dự án năm 2027, tuyệt đối không để chậm trễ ngay từ khâu chuẩn bị.

Trong đó, nguồn lực cần được ưu tiên cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn cao, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt cũng đồng thời lưu ý, việc lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện nghiêm theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

Người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong tỉnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân, đồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị sau bàn giao, kiên quyết tránh tình trạng đầu tư dàn trải nhưng không khai thác hiệu quả…