Cà Mau gia hạn dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm đến năm 2027

Ngày 2/10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm (đoạn từ Km2+000 -Km4+000) kết hợp thu hồi sản phẩm đến năm 2027. Đây là dự án nạo vét cửa biển đầu tiên của tỉnh được triển khai theo hình thức xã hội hóa.

Việc nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) nhằm đảm bảo hiệu quả khơi thông luồng đường thủy, giúp tàu ghe đi lại an toàn. (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) đoạn từ cửa sông ra biển có chiều dài 2km. Công trình do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T.V làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

Theo phương án được duyệt, nhà đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện, nạo vét dự kiến hơn 400.000m³ đất và được thu hồi sản phẩm tận thu.

Theo quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh Cà Mau, tiến độ thực hiện dự án thay vì hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2026, nay được điều chỉnh kéo dài đến năm 2027.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại hợp đồng dự án, hồ sơ pháp lý và quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 57/2024/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý hoặc tham mưu điều chỉnh thời gian hợp đồng theo đúng quy định.

Việc điều chỉnh tiến độ phải đảm bảo không làm thay đổi các nội dung khác của dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Lê Chí Nguyện, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, việc thực hiện dự án theo mô hình xã hội hóa không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước mà còn đóng góp cho địa phương thông qua các khoản thuế, phí tài nguyên.

Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã phát thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa tuyến kênh Thị Kẹo - Cái Đôi Vàm đoạn từ cửa sông ra biển. Các phương tiện lưu thông qua khu vực dự án phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Cái Đôi Vàm là một trong năm cửa biển lớn và sầm uất nhất của tỉnh Cà Mau. Tình trạng bồi lắng nghiêm trọng nhiều năm qua đã gây trở ngại lớn cho tàu thuyền công suất lớn ra vào neo đậu, làm kìm hãm phát triển kinh tế biển của địa phương. Việc hoàn thành nạo vét, khơi thông luồng tàu Cái Đôi Vàm không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của ngư dân và các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực, mà còn tạo tiền đề để tỉnh Cà Mau tiếp tục thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng đường thủy trên địa bàn.