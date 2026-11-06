Cà Mau ghi nhận tín hiệu tích cực trong xúc tiến thương mại thuỷ sản tại Trung Quốc

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp thuỷ sản của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường và kết nối doanh nghiệp tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chuyến công tác đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, mở ra triển vọng hợp tác mới cho ngành thuỷ sản Cà Mau.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, giữa), làm Trưởng đoàn, tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại tại Thanh Đảo, Trung Quốc.

Mở rộng kết nối, quảng bá thương hiệu thuỷ sản

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến công tác là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và thiết lập mạng lưới đối tác tiêu thụ thuỷ sản Cà Mau tại Trung Quốc. Tại Hội chợ CFSE 2026, gian hàng chung của tỉnh đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu sản phẩm.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ trái sang), khảo sát gian hàng trưng bày sản phẩm thuỷ sản của tỉnh tại hội chợ.

Hoạt động giới thiệu các mặt hàng tôm và thuỷ sản chế biến đã góp phần quảng bá hình ảnh, chất lượng, năng lực sản xuất của doanh nghiệp địa phương. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác quốc tế.

Kết quả bước đầu, đoàn đã kết nối, đàm phán với 25 đối tác tại hội chợ. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Gian hàng trưng bày thuỷ sản Cà Mau tại Hội chợ Nghề cá và Thuỷ hải sản Trung Quốc (CFSE) 2026 thu hút sự quan tâm của khách tham quan và đối tác quốc tế.

Đặc biệt, Hội nghị kết nối ngành công nghiệp thuỷ hải sản Trung Quốc (Sơn Đông) - Việt Nam (Cà Mau), diễn ra ngày 29/10 tại Thanh Đảo, đã tạo thêm diễn đàn giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên. Hội nghị có sự tham dự của hơn 50 doanh nghiệp Sơn Đông cùng đại diện các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp Cà Mau.

Qua hoạt động này, doanh nghiệp trong tỉnh bước đầu kết nối được hơn 20 đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm cơ hội tiếp cận các kênh phân phối tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau (Cases) đã kết nối thêm với các đối tác như: OceanAqua Seafood, EvergreenFood, HaihunXing, Rongcheng Tianhe Food Co., Ltd., Kingsunfoods và Rizhao Yongxing Foodstuff Co., Ltd. Các mối liên hệ này tạo tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu sản phẩm, trao đổi yêu cầu nhập khẩu, đàm phán giá cả, sản lượng và phương thức cung ứng.

Hơn 300 doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng chung của tỉnh Cà Mau tại Hội chợ CFSE 2026.

Bên cạnh xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản, đoàn công tác còn quảng bá tiềm năng đầu tư của tỉnh. Thông qua các hoạt động kết nối, 130 ấn phẩm giới thiệu về khu, cụm công nghiệp và thương mại Cà Mau đã được gửi đến các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và giới thiệu môi trường kinh doanh của tỉnh đến đối tác quốc tế.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại đã từng bước chuyển từ quảng bá, giới thiệu sản phẩm sang kết nối trực tiếp với đối tác có nhu cầu. Tuy nhiên, các kết nối hiện chủ yếu là kết quả bước đầu. Để hình thành hợp đồng thương mại và đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần tiếp tục quá trình trao đổi, đàm phán và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Duy trì kết nối, hiện thực hoá cơ hội giao thương

Sau chuyến công tác, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì các mối quan hệ đã thiết lập, đồng thời chuyển hoá kết quả xúc tiến thương mại thành cơ hội hợp tác thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu thuỷ sản.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 4 từ trái sang) khảo sát gian hàng Cà Mau tại hội chợ.

Theo định hướng của Sở Công Thương, thời gian tới sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp thuỷ sản tổng hợp thông tin các đối tác đã kết nối; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì trao đổi, giới thiệu sản phẩm, gửi mẫu, đàm phán và tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng với nhà nhập khẩu Trung Quốc. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông và các tổ chức liên quan nhằm duy trì kênh kết nối, mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Cùng với hoạt động kết nối đối tác, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc của Trung Quốc. Đây là những yêu cầu quan trọng để sản phẩm thuỷ sản Cà Mau đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển hoạt động xuất khẩu bền vững.

Công ty Thuỷ sản Hoàng Giang giới thiệu, quảng bá sản phẩm sú khơi tại Hội chợ CFSE 2026, góp phần đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản Cà Mau tiếp cận thị trường quốc tế.

Định hướng xúc tiến thương mại cũng được đặt ra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tham gia hội chợ, triển lãm, các chương trình xúc tiến cần chú trọng lựa chọn đúng đối tác, đúng thị trường. Đồng thời theo dõi, hỗ trợ kết quả kết nối sau mỗi hoạt động. Doanh nghiệp được khuyến khích nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và đáp ứng yêu cầu của từng phân khúc thị trường.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm tại Hội chợ CFSE 2026, Thanh Đảo, Trung Quốc.

Với lợi thế về nguồn nguyên liệu và năng lực chế biến, đặc biệt là ngành hàng tôm, Cà Mau có nhiều điều kiện để mở rộng hợp tác với Trung Quốc. Kết quả chuyến công tác tại Thanh Đảo là bước khởi đầu tích cực, góp phần củng cố quan hệ thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm thuỷ sản của tỉnh.

Việc tiếp tục duy trì kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những yêu cầu trong quá trình giao thương sẽ là yếu tố quyết định để các cơ hội hợp tác được hiện thực hoá, góp phần khẳng định thương hiệu thuỷ sản Cà Mau trên thị trường quốc tế./.