Cà Mau ghi nhận ca tử vong thứ 3 do viêm não mô cầu

Ngày 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau thông tin về trường hợp bệnh nhân nữ N.T.D (33 tuổi, trú tại ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc) tử vong do mắc viêm não mô cầu cấp. Trước đó, bệnh nhân khởi phát các triệu chứng sốt từ ngày 25/10 và nhập viện ngày 27/10 với biểu hiện sốt cao, phát ban toàn thân, mạch nhẹ và huyết áp kẹp.

Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM làm việc với Sở Y tế Cà Mau

Dù được chuyển tuyến cấp cứu kịp thời lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bệnh nhân đã không qua khỏi do bệnh diễn tiến quá nhanh.

Điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy yếu tố lây nhiễm của ca bệnh này còn nhiều ẩn số. Trong vòng hai tuần trước khi phát bệnh, chị D. không di chuyển xa khỏi nơi cư trú và chưa từng ghi nhận tiếp xúc với người mắc bệnh. Khu vực dân cư xung quanh nhà bệnh nhân tại thời điểm xác minh cũng chưa phát hiện thêm trường hợp nào có triệu chứng tương tự.

Ngay khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế địa phương đã khẩn trương kích hoạt quy trình kiểm soát dịch tễ. 7 trường hợp tiếp xúc gần với chị D. trước khi nhập viện đã được lập danh sách, cấp phát thuốc kháng sinh điều trị dự phòng và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Lực lượng y tế cũng trực tiếp hướng dẫn các hộ dân lân cận khử khuẩn môi trường sống và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua đường hô hấp.

Đây là trường hợp tử vong thứ hai vì viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc chỉ trong ít ngày qua. Trước đó, bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc) cũng đã tử vong vì bệnh lý này. Toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. đã được sàng lọc, uống kháng sinh dự phòng và theo dõi y tế trong 10 ngày theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 3 ca tử vong do viêm não mô cầu. Đợt ghi nhận trước đó diễn ra vào tháng 4/2026 tại ấp 6, xã Khánh An với 3 trường hợp nghi nhiễm (trong đó 1 ca tử vong), có yếu tố dịch tễ cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

Trước diễn biến phức tạp và tính chất nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm nhóm B này, ngày 29/10, đoàn công tác chuyên môn của Viện Pasteur TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã trực tiếp xuống địa bàn xã Sông Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác đang tập trung phối hợp với y tế cơ sở đẩy mạnh giám sát thực địa, truy vết các chùm ca bệnh tiềm ẩn và hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát diện rộng trong cộng đồng.