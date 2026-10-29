Cà Mau ghi nhận ca tử vong do viêm não mô cầu

Ngày 29/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, trong đó một người đã tử vong, một người đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân tử vong là Đ.K.N. (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc). Đây là trường hợp tử vong thứ hai do viêm não mô cầu được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau trong năm nay.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Những người này đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày.

Đến nay, sức khỏe của cả 22 người đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sốt.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân N.T.D. (33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh), phát bệnh ngày 25/10, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Bốn người trong gia đình bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần và đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng.

Khu vực nhà bệnh nhân cũng được phun hóa chất Cloramin B để khử khuẩn ngay trong đêm 27/10.

Cà Mau ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô , trong đó một người đã tử vong (Ảnh minh họa)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền xã Sông Đốc và các trạm y tế triển khai xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, đồng thời giám sát các hộ có ca bệnh và những người tiếp xúc gần.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp đến từng hộ dân, tập trung hướng dẫn người dân nhận biết đường lây truyền qua đường hô hấp và chủ động phòng bệnh, tránh tâm lý hoang mang hoặc chủ quan.