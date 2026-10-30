Cà Mau ghi nhận 2 trường hợp tử vong do mắc viêm não mô cầu

Ngày 30/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa ghi nhận hai trường hợp tử vong ở xã Sông Đốc, trong đó, có một ca do mắc viêm não mô cầu, một ca nghi mắc bệnh này.

Tỉnh Cà Mau ghi nhận trường hợp tử vong do mắc viêm não mô cầu. (Ảnh minh hoạ).

Trường hợp tử vong do mắc viêm não mô cầu là nữ bệnh nhân 46 tuổi. Bệnh nhân khởi phát triệu chứng bệnh ngày 20/10, tử vong ngày 23/10.

Qua điều tra dịch tễ bước đầu, có hơn 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hiện những người này đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng, theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Đến nay tất cả sức khỏe đều ổn định.

Ca còn lại là nữ bệnh nhân 33 tuổi, phát bệnh ngày 25/10, tử vong ngày 28/10 nghi mắc viêm não mô cầu.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nổi ban khắp người, được chẩn đoán nghi bệnh não mô cầu. Trường hợp này chưa có kết quả chính thức.

Điều tra dịch tễ bước đầu cho thấy có nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân 33 tuổi.

Cũng qua điều tra dịch tễ, cả hai trường hợp này chưa tiêm vaccine phòng bệnh và không đi khỏi địa phương trong hai tuần trước đó.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang truy vết nguồn lây nhiễm đối với các ca bệnh. Các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân tử vong hiện sức khỏe ổn định.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với trạm y tế xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn; giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc; đồng thời tuyên truyền các hộ dân việc lây truyền của bệnh viêm não mô cầu để chủ động phòng ngừa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, bệnh viêm não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.

Triệu chứng ban đầu thông thường như sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi. Các dấu hiệu cảnh báo đặc trưng gồm cứng cổ, lơ mơ, li bì, co giật hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da.

Ở thể nhiễm khuẩn huyết tối cấp, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây sốc nhiễm khuẩn và tử vong trong vòng 24h.

Các chuyên gia khuyến cáo, mọi trường hợp sốt cao kèm đau đầu, nôn, cổ cứng hoặc ban xuất huyết cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.